Raziskava: Najbolj učinkovita je medicinska maska N95

V poskusu, objavljenem v petek v reviji Science Advances, so testirali 14 različnih vrst mask. Raziskavo je navdihnila zahteva Fischerjevega sodelavca Erica Westmana, ki sodeluje s Cover Durham, pobudo za razdeljevanje obraznih mask za večkratno uporabo tistim, ki jih potrebujejo. Westman je namreč vprašal, ali mu lahko kdo zagotovi, da so maske, ki jih je dobil kot donacije, učinkovite.

Zaradi preprečevanja širjenja covida-19 v številnih državah velja uredba o obveznem nošenju obraznih mask na javnih prostorih, a treba je priznati, da niso vse zaščitne maske enako kvalitetne. Kako učinkovite so pri ustavljanju dihalnih kapljic, je bilo do sedaj malo znanega, vse dokler raziskovalec ameriške medicinske univerze Duke, Martin Fischer , ni sestavil preprostega testa za merjenje.

Znanstveniki so za testiranje mask v črno škatlo dali laser in mobilni telefon s kamero, štirje preizkuševalci pa so preizkusili 14 podarjenih mask. Ob preizkusu vsake maske je preizkuševalec govoril v smeri laserskega žarka znotraj škatle in petkrat rekel besedo: "Bodite zdravi, ljudje." Kamera je nato zabeležila količino dihalnih kapljic, ustvarjenih med govorom, in algoritem je določil, koliko kapljic je uhajalo skozi obrazno masko.

Test "je bil namenjen postavljanju preproste merilne tehnike, ki jo je mogoče ponoviti," je povedal Fischer. In čeprav se ne zavzema za nobeno posebno masko, Fischer - ki sam nosi osnovno različico bombaža - pravi, da je bistvena točka študije, da so številne maske precej učinkovite. Toda bolje je nositi pravo masko kot pa nekaj, zaradi česar izgledate kot razbojnik, ki poskuša oropati banko na Divjem zahodu.

In kaj je pokazal test?

Maske, ki so jim naklonjeni zdravstveni delavci, so ocenili kot boljši način za zaustavitev širjenja virusa, medtem ko so pletene maske, rute in vratni šali najslabši. "Bili smo izjemno presenečeni, ko smo ugotovili, da je število delcev, merjenih s flisom, dejansko preseglo število delcev, izmerjenih brez nobene maske. Poudariti želimo, da resnično spodbujamo ljudi k nošenju mask, želimo pa, da nosijo maske, ki dejansko delujejo. To je zelo močan vizualni pripomoček za ozaveščanje, da zelo preproste maske, kot so te domače bombažne maske, resnično dobro delujejo in ustavijo večino teh dihalnih kapljic,"je pojasnil Fischer.

Seznam obraznih mask od najbolj do najmanj učinkovitih, glede na omenjeno raziskavo:

1. Medicinska maska ​​n95