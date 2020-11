Najobetavnejše cepivo predstavlja izziv za shranjevanje

Novica, da je eno izmed cepiv, ki jih znanstveniki izdelujejo v boju proti covidu-19 zelo obetavno, je razveselila javnost, saj bi odobritev cepiva in njegova 90-odstotna učinkovitost pomenila vračanje v normalno življenje. A cepivo ima tudi slabost - shranjevanje na izredno nizki temperaturi. Kako smo na to pripravljeni?

Čeprav svet praznuje pozitivne novice družb Pfizer in BioNTech o učinkovitosti cepiva proti covidu-19, morda slednje še ne bo kmalu prišlo do širše javnosti. Razlog za to so zapletene in super hladne zahteve cepiva. Glavna težava je, da je treba cepivo, ki temelji na novi tehnologiji, ki uporablja sintetično mRNA za aktiviranje imunskega sistema proti virusu, vzdrževati na - 80 stopinj Celzija ali manj. Ta zahteva bo omejila kraj uporabe cepiva.

icon-expand Pfizer FOTO: Reuters

Kljub temu je cepivo, ki bi lahko bilo učinkovito za 90 odstotkov, zelo privlačno - ne glede na izzive distribucije. A govori se, da se bodo tudi najsodobnejše bolnišnice v ZDA soočale s težavami pri skladiščenju, še več težav pa bo na podeželju ali v revnih državah, kjer imajo omejene vire. "Hladna veriga bo eden najzahtevnejših vidikov distribucije tega cepiva,"je povedal Amesh Adalja s Centra Johns Hopkins. "To bo izziv v vseh pogledih, saj bolnišnice niti v velikih mestih nimajo prostorov za shranjevanje cepiva pri tako izjemno nizki temperaturi." Pfizer tesno sodeluje z ameriško vlado in državnimi uradniki pri načinu pošiljanja cepiva iz distribucijskih centrov v ZDA, Nemčiji in Belgiji po vsem svetu. Podroben načrt vključuje uporabo suhega ledu za prevoz zamrznjenih ampul s cepivom tako po zraku kot po kopnem pri priporočenih temperaturah do 10 dni. V zamrzovalniku z ultra nizko temperaturo se cepivo lahko hrani do šest mesecev, pri 2 do 8 stopinjah Celzija - vrsta hladilnika, ki je običajno na voljo v bolnišnicah, pa le do pet dni. Pfizerjeve enote za shranjevanje se lahko dopolnjuje z ledom do 15 dni. Toda cepivo se bo pokvarilo v približno petih dneh pri normalnih hladilnih temperaturah, ki so nekoliko nad lediščem. Podjetji zdaj analizirata, ali lahko to podaljšajo za dva tedna.

In kako bo s distribucijo in skladiščenjem omenjenega zdravila pri nas? Iz ministrstva za zdravje so sporočili, da proizvajalec cepiva proti covid-19 BioNTech/Pfizer pripravlja tudi tehnično specifikacijo, osredotočeno za potrebe distribucije cepiva od mesta proizvodnje do prevzemnega mesta v državah članicah ter pogojev shranjevanja v času distribucije cepiva, kot tudi na lokaciji cepljenja."Zaradi zahtevnih pogojev shranjevanja tega cepiva, je že v pripravi izvedbeni načrt za vsako od potrebnih aktivnosti, vključno s seznamom opreme, ki jo bo potrebno v ta namen pravočasno zagotoviti,"so dodali in pojasnili, da do sedaj v Sloveniji še nismo imeli cepiva, za katerega bi bilo potrebno zagotoviti pogoje shranjevanja pri – 80 stopinj Celzija. Teh izkušenj pa tudi nima večina držav članic EU, "zato se izvajajo dodatne aktivnosti za pravočasno vzpostavitev ustreznih pogojev tudi na ravni EU, ki podpira ta proces z izmenjavo informacij med državami članicami, kot tudi s skupnimi javnimi naročili". Prof. dr. Borut Štrukelj z ljubljanske Fakultete za farmacijo je včeraj za oddajo 24UR poudaril, da bo pri transportu cepiva treba biti še posebej pozoren, da bodo v letalih ali tovornjakih, s čimer pač bodo prevažali cepivo, nameščene hladilne skrinje.