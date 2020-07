'Najprej Amerika': ZDA kupile svetovno zalogo zdravila remdesivir

Liverpoolski strokovnjak Hill je medtem dejal, da zdravilo proučujejo zadnjih pet mesecev, hkrati pa je opozoril, da ni mehanizma, ki bi zagotovil distribucijo zdravila zunaj meja ZDA. "Predstavljajte si, da gre za cepivo. To bi povzročilo vihar. Morda je to le napoved stvari, ki še pridejo."

Dozdajšnje izkušnje kažejo, da zdravilo pomaga pacientom pri hitrejšem okrevanju po okužbi z novim koronavirusom, prvih 140.000 odmerkov pa je že bilo porabljenih, navaja britanski časnik. Zdravilo, ki so ga naredili za zdravljenje ebole, a je bilo pri tem tem neuspešno, je patentiralo podjetje Gilead, kar pomeni, da ga ne more proizvajati nihče drug. Cena za zdravljenje s šestimi odmerki zdravila je 3000 evrov.

Hill je še povedal, da bi bili zaradi jemanja remdesivirja morda ljudje prej odpuščeni iz bolnišnice, kar bi zmanjšalo pritisk na zdravstveni sistem, za kar pa še ni povsem trdnih dokazov. V nasprotju, steroid dexamethasone se je izkazal za učinkovitega, "vendar še nihče ni poskusil kupiti zalog tega zdravila, saj za to ni potrebe – zdravilo je staro 60 let, je poceni in dostopno povsod" .

Vest o nabavi zalog remdesivirja prihaja v času, ko epidemija v ZDA znova uhaja izpod nadzora, na kar je senat opozoril glavni ameriški strokovnjak za zdravje Anthonz Fauci in direktor nacionalnega inštituta za nalezljive bolezni. "Gremo v napačno smer. Ne bi bil presenečen, če bomo začeli beležiti po 100.000 okužb na dan, če se trend ne obrne," je dejal. Fauci ni želel govoriti o številkah smrti, vendar je dejal, da bodo te zelo neprijetne.

ZDA so potrdile več kot 2,5 milijona primerov okužb s covid-19. Nekatere zvezne države so sprostile številne ukrepe, vendar so jih morale zaradi porasta novih okužb znova uvesti. To velja predvsem za Arizono, Teksas, Florido in Kalifornijo.