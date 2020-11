'Najprej je potisnil mene, potem pa razmetaval vozičke'

V živilskih trgovinah, ki ostajajo odprte, morajo namreč slediti ukrepom vlade, da je lahko v prostoru le določeno število potrošnikov, a to nekatere osebe jezi, svojo jezo pa nato sproščajo na nič krive zaposlene. Pisal nam je bralec, ki dela v eni izmed živilskih trgovin, kjer nadzoruje število ljudi, ki nakupujejo v trgovini. "Omejevanje takšne mase ljudi je naporno," je zapisal in dodal, da se ljudje tudi fizično spravijo na osebe, ki nadzorujejo število ljudi v trgovini. Imel je primer, ko je nek gospod odrinil najprej njega, potem pa začel razmetavati vozičke.

Omejevanje zbiranja ljudi, zapiranje 'nenujnih' trgovin in še drugi ukrepi so stopili v veljavo , da bi zajezili širjenje okužb z novim koronavirusom. A kot kaže, nekateri ljudje še vedno ne razumejo in ne spoštujejo ukrepov, svojo jezo pa stresajo na osebe, ki morajo skrbeti za red in varnost npr. v trgovinah.

Kot še pojasnjuje, pa najbolj bode v oči dejstvo, da se ljudje ne držijo navodil epidemiologov in vlade, med njimi tudi tega, naj v trgovino hodi le po ena oseba iz gospodinjstva. "Dogaja se namreč to, da v trgovino hodijo cele družine (najbolj banalen primer, ki sem ga imel je bil, oče, mama in pet otrok). Ko jim rečeš, da vsi ne morejo naenkrat v trgovino, ker imamo omejitev koliko ljudi je lahko naenkrat v trgovini, totalno popenijo in se izgovarjajo, da so iz istega gospodinjstva in da za njih to ne velja,"pojasnjuje bralec, ki ne razume, zakaj eden izmed staršev ne more počakati z otroki doma ali pred trgovino.

A težava niso le družine, dodaja, ampak tudi delavci iz istega kolektiva, ki množično prihajajo v trgovino po malico, čeprav bi se lahko dogovorili in bi malico za vse lahko odšel iskati enkrat eden drugič drugi delavec.

In čeprav stroka opozarja, naj v trgovino hodimo le, kadar je nujno in še to le enkrat na teden, pa bralec opaža, da v trgovino hodijo nekateri dnevno, pa čeprav samo po jajca, ali pa si pridejo ogledati, kaj je novega na policah.

Nakupovanje je postalo obred, način preživljanja prostega časa, kar je težko spremeniti čez noč, a dejstvo je, da moramo, zaradi sebe in drugih, stisniti zobe in ravnati odgovorno. Zato poziv vsem, v trgovino naj gre le ena, zdrava, oseba iz gospodinjstva, delavci se dogovorite med seboj in naj gre po malico za vse le ena oseba, vsi tisti, ki trgovine obiskujete dnevno, samo da greste 'malo okrog', pa se zavestno odločite, da boste v trgovino odslej odšli le še enkrat na teden, tako bo manj slabe volje, tako pri vas, kot pri tistih, ki morajo skrbeti za primerno število potrošnikov v trgovini.

Bodimo odgovorni!