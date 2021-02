Najstarejša Evropejka povsem brez simptomov prebolela covid-19

Lucile Randon, ki od leta 1944 sliši na ime sestra Andre, se je na okužbo z novim koronavirusom testirala 16. januarja. Test je bil pozitiven, ona pa je bila povsem brez simptomov. Kot je povedala lokalnim medijem, sploh ni vedela, da je okužena.

Osebje v domu starostnikov Sainte Catherine Labouré v Toulonu na jugu Francije, kjer je nastanjena, jo je izoliralo od drugih oskrbovancev, zdaj pa je že povsem zdrava, poroča BBC.

Sestra Andre, ki je slepa in v vozičku, se veseli praznovanja svojega rojstnega dneva. Jutri bo namreč dopolnila častitljivih 117 let. Žal bo praznovanje zaradi protikoronskih ukrepov, ki so v veljavi, letos potekalo v ožjem krogu oskrbovancev kot v preteklih letih.