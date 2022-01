Najtežjim covidnim bolnikom pomagajo tudi respiratorni fizioterapevti

Respiratorni fizioterapevti so po njegovih besedah ključna pomoč, da bolnik ne bi zopet potreboval pomoči ventilatorja. "Ker če pride nekdo nazaj na aparat, je to pet korakov nazaj," je posvaril.

"Pomagajo nam, ko dajemo bolnike z aparatov in pri takojšnji oskrbi bolnikov," je izpostavil infektolog Tomaž Vovko . Bolniki so potem, ko ne potrebujejo več umetnega predihavanja s pomočjo ventilatorja, večinoma oslabeli, imajo težave z izkašljevanjem in pogosto potrebujejo dodatno, neinvazivno podporo dihanja, je pojasnil.

Vodja diagnostično-terapevtskega servisa Marko Žličar je te dni pojasnil, da so respiratorni fizioterapevti zelo pomembni pri obravnavi dihalno ogroženih bolnikov. Sodelujejo pri obravnavi hudo obolelih pred zdravljenjem na intenzivnem oddelku in po njem. "Njihova obravnava lahko prepreči marsikatero poslabšanje dihalnega stanja," je poudaril.

Respiratorna fizioterapevtka Mojca Ljubi Berce pojasnjuje, da bolnike učijo dihalnih vaj, poglobitve dihanja in izkašljevanja. So prvi, ki pomagajo pri rehabilitaciji covidnih bolnikov, ki so se pred tem zdravili na intenzivnem oddelku. Za nadaljnjo rehabilitacijo morajo namreč bolniki najprej okrepiti dihalne mišice in imeti čiste dihalne poti.

Tudi respiratorni fizioterapevti praznike preživljajo delovno, je pojasnil Žličar. Vsak dan med prazniki v diagnostično-terapevtskem servisu sicer dela do 15 zdravnikov z različnih področij in približno 50 medicinskih sester. "Bodo pa prisotni tudi številni drugi, od čistilk, do strežnic," je napovedal v četrtkovi izjavi za medije.