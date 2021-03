Najugodnejše ponudbe za hitre teste dali Sanolabor, Mojplanet in Majbert Pharm

Med 22 podjetji, ki so oddala ponudbo ministrstvu za zdravje za dobavo hitrih antigenskih testov, jih je 12 pravočasno tudi dostavilo vzorce teh testov, so pojasnili na ministrstvu za zdravje. Katera podjetja so dostavila teste, niso navedli. Najugodnejše ponudbe so sicer oddali Sanolabor, Mojplanet in Majbert Pharm.

icon-expand Ministrstvo kupuje milijon hitrih antigenskih testov. FOTO: AP Sanolabor ponuja test po ceni 1,37 evra, Mojplanet po ceni 1,528 evra, Majbert Pharm pa po ceni 1,65 evra. Med 22 podjetji, ki so oddala ponudbe, so še Labena Zagreb (1,69 evra na test), Biral (1,785 evra na test), Pharmatech (1,8998 evra na test), Spg – sol plin Gorenjska (1,9163 evra na test), Moj izziv (1,9468 evra), Imgrad CR (1,97 evra), Timtrade (1,98 evra), Jaazz (2,196 evra), Svila (2,39 evra), Iskra avtomatizacija in merilni sistemi (2,46 evra), Tibos (2,7594 evra), Mikro+Polo (tri evre), Commerce trgovina (3,1208 evra), Arpol (3,27 evra), PAB (3,294 evra), Garex Adria (3,75 evra), Labena (3,75 evra), Roche farmacevtska družba (3,96 evra) in Euromed (4,28 evra). PREBERI ŠE 918 novih okužb. Beovićeva: V Sloveniji nismo zabeležili pojava strdkov po cepljenju Na ministrstvu so sicer dodali, da bodo nadaljnje informacije na voljo po zaključku postopka javnega naročanja. Ministrstvo za zdravje je razpis za nakup milijona hitrih antigenskih testov objavilo 18. februarja, v sredo pa so odpirali ponudbe. Do petka so morali ponudniki ministrstvu dostaviti še vzorec hitrega testa. Pol milijona hitrih testov, ki jih je država za potrebe množičnega testiranja prebivalstva decembra v prvem velikem naročilu hitrih testov kupila od podjetja Majbert Pharm, je medtem že pošlo. Nedavno je tudi Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije na podlagi skupnega javnega naročila več zdravstvenih ustanov za dobavo hitrih antigenskih testov izbralo Majbert Pharm. icon-expand