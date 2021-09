Največ novih okužb med šolarji, v samoizolacijo odslej le posamezni učenci

Na Hrvaškem so se ob začetku novega šolskega leta odločili, da bodo pouk v čim večji meri izvajali v šolah in ne na daljavo kot večino prejšnjega šolskega leta. Glede na to, da je v zadnjih dveh tednih med vsemi starostnimi skupinami največ novih okužb prav med šolarji, je HZJZ minuli konec tedna objavil dodatna navodila za primer okužb z novim koronavirusom v šolah.

V primeru okužbe v razredu bodo v samoizolacijo poslali vse sošolce okuženega učenca, ki so v učilnici sedeli na razdalji do dveh metrov od njega, pa tudi tiste, ki so na javnem prevozu skupaj z njim potovali dlje kot 15 minut, prav tako na manj kot dveh metrih razdalje.

Prav tako bodo v samoizolaciji pristali otroci, ki so se z okuženim sošolcem v zaprtem prostoru družili in pogovarjali v obdobju, daljšem od šolskega odmora, tisti, ki so imeli neposreden fizični stik z njim med telesno vzgojo, pa tudi tisti, ki so z njim delili kozarce in steklenice z vodo, so zapisali na spletni strani HZJZ.