Največ okužb v domovih za starejše, šolstvu in trgovinah

Namestnica vladnega govorca za covid-19 Špela Horjak je na današnji novinarski konferenci pojasnila, da so precejšnja žarišča novega koronavirusa znotraj delovnih organizacij. " Kar 40 odstotkov vseh okužb v zadnjih 14 dneh je bilo znotraj različnih delovnih organizacij. To pomeni, da je posebna skrb potrebna tudi znotraj delovnih organizacij ," je pojasnila.

Po mnenju predstojnice inštituta za medicino dela, prometa in športa Metode Dodič Fikfak so skupki okužb v podjetjih predvsem posledica tega, da so se ljudje s preklicem epidemije začeli obnašati, kot da virusa več ni. A, kot opozarja, se je treba neprenehoma zavedati nevarnosti in v podjetjih, kjer so protikoronske ukrepe že opustili, ponovno uvesti primere dobre prakse.

Ugotovila je, da je bilo veliko podjetjih še pred začetkom epidemije zelo dobro pripravljenih in je prilagodilo režim dela. Med njimi je izpostavila Steklarno Hrastnik, kjer so poleg samih delovnih mest tudi razmejili vhode in izhode iz podjetja, na mize v jedilnici namestili pregrade itd.