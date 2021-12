Največ primerov omikrona potrdili na Gorenjskem in Primorskem

Do petka so v NLZOH potrdili 37 novih primerov okužbe z različico omikron. Skupaj z Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo v Sloveniji so doslej potrdili 65 primerov okužbe z različico omikron. NLZOH je največ primerov potrdil na Gorenjskem in Primorskem. Matjaž Leskovar z Instituta Jožef Stefan napoveduje, da bo v Sloveniji epidemija, ki trenutno še upada, okoli novega leta zaradi nove različice znova začela naraščati.

Po besedah predstojnice infekcijske klinike Tatjane Lejko Zupanc v Univerzitetnem kliničnem centru še niso zdravili bolnika, ki bi bil okužen z različico omikron. Po podatkih Poklukarja enako velja tudi za druge slovenske bolnišnice.

Zaradi omikrona so se v četrtek sestala vodstva bolnišnic in ministrstvo, je dejal. Vodstva so opozorili, da bo po novem letu omikron v Sloveniji najverjetneje prevladujoča različica, zato gre pričakovati porast ljudi, ki bodo potrebovali bolnišnično zdravljenje.

Lejko Zupančeva je zagotovila, da se pripravljajo, kolikor se da, a je ob tem opozorila, da so njihove kapacitete omejene. Opozorila je, da tudi če je potek bolezni po okužbi z omikronom lažji, bo del ljudi še vedno potreboval bolnišnično oskrbo. Za zdaj kaže, da bodo simptomi pri omenjeni različici podobni kot pri prejšnjih, je pojasnila.

Infektologinja Bojana Beović je sicer v četrtkovi izjavi za medije navedla podatke, ki so bili nedavno objavljeni v Južni Afriki, in po katerih je verjetnost za sprejem v bolnišnico pri okužbi z omikronom trikrat manjša kot pri delti. Podobno naj bi ugotovili tudi v Veliki Britaniji, je dejala.

Čeprav je omikron torej manj nevaren, pa bi bilo lahko stanje v bolnišnicah podobno kot pri valu okužb z različico delta, saj se omikron širi hitreje kot različica delta. "Če bo število okužb še večje, je lahko stanje še slabše," je opozorila.

Ob tem je za smiselnega ocenila v sredo sprejet odlok vlade, po katerem so karantene v primeru visoko rizičnega stika opravičeni le cepljeni s poživitvenim odmerkom cepiva proti covidu-19.

Strokovnjaki sicer ob širjenju nove različice svetujejo cepljenje s poživitvenim odmerkom cepiva. "Pomembno je, kdaj so ljudje zboleli ali bili cepljeni. Če so ljudje recimo preboleli bolezen v letu 2020 in bili cepljeni spomladi letos, je minilo že toliko časa, da bi zlasti za starejše ljudi svetovala tudi poživitveni odmerek," je pojasnila Beovićeva.