Najobsežnejša študija do zdaj potrdila visoko učinkovitost Pfizerjevega cepiva

Študija, osnovana na izraelski nacionalni kampanji cepljenja, je pokazala, da je en odmerek cepiva proizvajalcev Pfizer in BioNTech nudil le delno zaščito pred okužbo – ta je bila 58-odstotna. Zaščita pred hospitalizacijo je bila 76-odstotna, pred smrtjo pa 77-odstotna. Sedem dni po prejemu drugega odmerka je zaščita bistveno narasla. Cepivo je tako cepljenim nudilo 95,3-odstotno zaščito pred okužbo in 96,7-odstotno zaščito pred smrtjo. Po 14 dneh pa zaščita naraste na od 96,5 do 98 odstotkov.

Kot je povedala ena od avtoric študije dr. Sharon Alroy-Preis, so ugotovitve zelo pomembne, saj kljub temu da je treba premagati še kar nekaj izzivov, dajejo upanje, da bo cepljenje sčasoma omogočilo nadzor nad svetovno pandemijo. Izrael je sicer ena najuspešnejših držav v cepljenju proti covidu-19. Do začetka aprila je dva odmerka cepiva prejelo 72 odstotkov odraslih in 90 odstotkov starejših od 65 let. V študijo so zajeli skoraj pet milijonov ljudi. Znanstveniki ob tem poudarjajo, da mnoge države ne bodo tako uspešne kot Izrael.