Največje tveganje za okužbo predstavljajo zaprti prostori z veliko ljudmi

V času koronavirusa lahko za zaščito sebe in drugih naredimo največ kar sami, in sicer tako da se izognemo dejavnikom, ki povečujejo tveganje za okužbo. Največje tveganje za okužbo predstavlja stik z veliko ljudmi, zlasti v zaprtih prostorih in brez ustrezne razdalje. Okužba je najmanj verjetna, če bomo čas preživljali doma in v naravi, tveganje okužbe pa močno zniža tudi dosledno nošenje mask.

icon-expand Druženje v času koronavirusa FOTO: Shutterstock

Vlada je pripravila seznam tistih dejavnosti, ki možnosti okužbe s koronavirusom povečujejo in tistih, ki jih zmanjšujejo. Da je določeno območje tvegano določajo podatki, pridobljeni na podlagi epidemioloških anketiranj o tem, kje se je kdo okužil. Opredelitev epidemiologov je očitno pomembna pri določanju ukrepov, saj jih vlada sprejme na podlagi predloga svetovalne skupine. A po drugi strani so nam iz NIJZ odgovorili, da podatkov o tem, koliko ljudi se je okužilo v fitnes centrih, na pevskih zborih, lokalih in drugje, nimajo in jih tudi ne zbirajo. In prav zato, ker država dejanskih podatkov o tem, koliko okužb se je preneslo v določenih prostorih, nima, gre pri seznamu, ki ga je pripravila vlada, za splošno opredelitev tveganja. Zelo veliko možnostokužbe s koronavirusom imamo, če bomo obiskali nočni klub ali bar, se udeležili zabave v zaprtih prostorih ali igrali šport z veliko telesnega stika, kot so na primer nogomet, košarka ali odbojka. Kot problematično so na vladi izpostavili tudi vožnjo z letalom in uporabo javnega potniškega prometa. Zelo verjetno, da se bomo okužili je tudi, če se bomo udeleževali kakršnih koli množično obiskanih dogodkov, pri tem je vlada izpostavila množične proteste, oglede tekem in koncertov ter obiske gledališča in kina.

Obisk fitnesa predstavlja veliko možnost okužbe, saj s hitrim vdihavanjem in izdihavanjem pride do večjega izločanja virusa. Prav tako je verjetnost okužbe velika pri frizerjih ali kozmetičnih salonih, saj je tam težje dosledno nositi maske. Veliko nevarnost predstavljajo še nekatere druge aktivnosti v zaprtih prostorih kot so sestanki, obiski restavracij in kavarn ter udeležba pri verskih obredih. Naštete dejavnosti stopnjo nevarnosti predstavljajo zaradi nerazkuženih površin, ki se jih dotikamo, neupoštevanja razdalje in nedoslednega nošenja mask.

icon-expand Možnost okužbe s koronavirusom FOTO: Vlada RS

Najmanj tvegano je preživljanje časa doma ali v naravi Najmanj možnosti, da se bomo okužili z virusom, bo, če bomo čim več časa preživeli doma ali v naravi. Prav tako sta sprejemljiva tek ali kolesarjenje, posamično ali v družinskem krogu. Problematični niso niti pikniki v ožjem družinskem krogu, sporoča vlada. "Možnost okužbe se precej poveča, če imamo več bližnjih stikov, ko na primer pripravimo domačo zabavo," opozarjajo iz vlade. Majhna možnost okužbeje tudi med igranjem tenisa, badmintona, golfa ali drugih športov, pri katerih je mogoče ohranjati razdaljo in razkuževati površine, ki se jih dotikamo. Tudi v trgovinah je verjetnost okužbe majhna, če nosimo masko, upoštevamo razdaljo, površine, ki se jih dotikamo, pa so razkužene. Možnosti okužbe se na srednjo stopnjo povečajo, kadar obiščemo bolnišnico, urgenco, osebnega zdravnika ali zobozdravnika. Prav tako je vlada kot srednje veliko možnost okužbe označila vožnjo s taksijem, kjer se nevarnost poveča, če vozniki taksijev ne razkužujejo za vsakim potnikom. Pri aktivnostih se moramo izogibati gneči, tako velja tudi za na primer obiske muzejev. Nekakšno srednjo stopnjo možnosti za okužbo predstavljajo tudi obiski gostinskih vrtov in teras, zlasti kadar ni doslednega nošenja mask ali upoštevanja varnostne razdalje. Nošenje maske močno zniža tveganje okužbe Najmanjše tveganje za prenos okužbe je kadar nosimo masko, smo na prostem in smo z osebami v kratkotrajnem stiku. Takrat je tveganje, glede na British Medical Journal, visoko le v prostoru z visoko zasedenostjo, slabo zračnostjo in kadar kričimo ali pojemo.

Če nosimo masko, a smo z osebo v dalj časa trajajočem stiku, se tveganje močno poveča predvsem v prostorih z veliko ljudi. Takrat visoko tveganje v slabo zračnih prostorih predstavljata tako kričanje in petje kot tudi govor in tišina. Kadar smo z osebami v daljšem stiku visoko tveganje, tudi v bolj praznih prostorih, zlasti če je zračnost slaba, predstavljata kričanje in petje. Kadar maske ne nosimo je tveganje nizko le v primeru kratkotrajnega stika v nizko zasedenem zunanjem prostoru z dobro zračnostjo, pa še to kadar govorimo ali pa je tišina. V dobro zračnih notranjih prostorih je pod enakimi pogoji tveganje nizko le kadar nihče ne govori. Če maske ne nosimo in smo z osebami v daljšem stiku je tveganje visoko pod vsemi pogoji, razen kadar smo v nizko zasedenem prostoru zunaj in je tišina. Že dobro zračen notranji prostor ali pa govor predstavljata zmerno tveganje, kadar ne nosimo maske in smo z osebo v daljšem kontaktu.

Kako preprečiti okužbo s koronavirusom? Sami smo najbolj odgovorni za svoje zdravje. Največ bomo naredili, če bomo upoštevali priporočila in se držali tistih dejavnosti, ki predstavljajo nizke ali manjše možnosti za okužbo s tem pa zavarovali sebe in druge. V primeru slabega počutja, ko začnemo kazati bolezenske znake ali simptome, ostanimo doma in pokličimo zdravnika. Kadar kašljamo ali kihamo poskrbimo, da bo to v rokav ali robček. Pomembno je tudi, da upoštevamo varnostno razdaljo, se ne dotikamo obraza in redno umivamo roke. V zaprtih prostorih nosimo maske in jih redno zračimo.