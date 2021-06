Cepljenje brez naročanja: glavni razlog za večino poletne poti v tujino

Nov dan množičnega cepljenja brez naročanja. Cepili so na šestih lokacijah po Sloveniji, daleč največji odziv pa je bil v Domžalah. Prvi nenaročeni so se pred cepilnim centrom začeli zbirati že uro pred začetkom cepljenja, večina je po svoj odmerek prišla zaradi načrtovanih poletnih poti v tujino. Z odzivom v centrih po državi so sicer zadovoljni, čeprav so imeli pripravljenih več odmerkov. Kot je napovedal zdravstveni minister, bodo dneve brez naročanja prihodnji teden organizirali vsi cepilni centri.

"Da se je tako število ljudi odzvalo, pripisujem cepivu Johnson & Johnson. Enkratni odmerek, mislim, da je to ljudi prepričalo. Imeli smo 545 odmerkov, v nekje 15 minutah smo razdelili vse," razlaga Gašper Orehek iz Zdravstvenega doma Domžale. Na preostalih petih cepilnih mestih pa so cepili z AstraZeneco. Dolga vrsta čakajočih se je v Domžalah pred cepilnim centrom vila že dobro uro pred začetkom cepljenja. Veliko se jih je za cepljenje odločilo prav zaradi lažjega prehoda čez mejo: "Malo lažje je potovati." Nekateri pa so se za cepljenje odločili zaradi drugih razlogov: "Zato, da se tega čim prej rešimo, da gremo naprej. V čase pred covidom." icon-expand Na cepljenju v Domžalah so razdelili vseh 545 odmerkov cepiva. FOTO: POP TV Velik odziv na cepljenje je bil pričakovan Hitro je bilo jasno, da odmerkov ne bo dovolj za vse, da ne bi čakali zaman, pa so organizatorji delili listke. "Listke delimo zaradi organizacije. Kolikor je cepiva, toliko bo listkov, da ne bi ljudje dolgo čakali v vrsti in potem ne bi dobili cepiva," pojasnjuje varnostnik na cepilnem mestu. Zadnji srečni dobitnik listka pa se je za cepljenje odločil zaradi podobnih razlogov kot ostali: "Da bom lahko šel na morje med poletjem." 545 odmerkov, 545 listkov. Razdelili so jih že pol ure pred začetkom cepljenja. Tisti, ki so se v vrsto postavili zadnji, pa so na svoj odmerek čakali okoli dve uri. "Načeloma niti nisem tako presenečen, vedeli smo, da se bodo odzvali verjetno ljudje iz vse Slovenije, ne samo iz naših občin. Nam je pomembno, da precepimo čim več ljudi," pojasnjuje Orehek. PREBERI ŠE Kdaj in kje bo potekalo cepljenje brez naročanja? Nenaročene so dopoldne cepili tudi v Postojni Cepili so z AstraZeneco, po odmerek pa je v petih urah prišlo okoli 70 ljudi. "Smo v eni najmanjših regij v Sloveniji, ki je tudi že dobro precepljena. Zato nismo pričakovali tisoče ljudi, ampak kljub vsemu smo zadovoljni s številko vseh, ki so prišli na cepljenje. Akcija teče dalje," pojasnjuje direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek. Kot je napovedal zdravstveni minister, bodo nenaročene že prihodnji teden cepili vsi cepilni centri. "Zato poziv vsem Slovencem, da se ne vozijo širom po Sloveniji za dnevi odprtih vrat, temveč v svojem kraju pri svojem cepilnem mestu počakajo na dan odprtih vrat," poziva Poklukar. Za ta namen pa bodo cepilna mesta prejela še dodatne odmerke AstraZenece. icon-expand