Nakazanih novih 43 milijonov evrov mesečnega temeljnega dohodka

Samozaposleni so bili do mesečnega temeljnega dohodka upravičeni že spomladi ob prvi razglasitvi epidemije, vnovič pa jim je to obliko državne pomoči ponudil peti protikoronski zakon, ki ga je DZ sprejel 15. oktobra.

Tistim, ki izpolnjujejo pogoje in so do 30. novembra vložili izjavo, da zaradi posledic epidemije ne morejo opravljati dejavnosti oz. jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu, je Furs nakazal mesečni temeljni dohodek za november ali za oktober in november skupaj.