WHO indijskega seva še ni uvrstila med skrb vzbujajoče

New Delhi, 28.04.2021, 6:00 | Posodobljeno pred 41 minutami

Indijski sev so že potrdili v sosednji Italiji, v Bassanu blizu Benetk. Okužbo z indijsko mutacijo so našli pri očetu in hčeri, ki sta se vrnila iz Indije, trenutno sta v domači izolaciji. Čeprav je nova različica dvakrat mutirajočega virusa postavila zdravstveni sistem v Indiji v nemogoč položaj, saj je povzročila pravo "eksplozijo" okužb, za premnoge pa ni več prostora v bolnišnicah, Svetovna zdravstvena organizacija indijskega seva še ni uvrstila med skrb vzbujajoče.