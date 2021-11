Omejitev gibanja in šolanje na daljavo v tretjem valu v skladu z nemško ustavo

Ti ukrepi so bili v Nemčiji v veljavi že od aprila do konca junija, ko se je država spopadala s tretjim valom epidemije. Če je bila sedemdnevna incidenca na 100.000 oseb nad sto tri zaporedne dni, so morale zvezne države nemudoma uvesti ukrep, kot je policijska ura, če pa je presegla vrednost 165, so se zaprla vrata šol.

S tem je ustavno sodišče zavrnilo številne kritike in pritožbe tako posameznikov kot organizacij, pa tudi političnih strank, da je vlada s t. i. zasilno zavoro kršila ustavne pravice državljank in državljanov.

Sodišče je glede policijske ure, ki je veljala med 10. uro zvečer in 5. uro zjutraj, sprejelo odločitev, da je ukrep proporcionalen glede na epidemiološko situacijo v državi. Ko so šole zaprle svoja vrata, je bilo učencem omogočeno šolanje na daljavo, zato je sodišče odločilo, da vlada s tem ukrepom ni kršila ustavne pravice do izobraževanja.