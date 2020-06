Napoteni v karanteno morajo praviloma koristiti dopust. Kako pa je z varovanjem otroka v karanteni?

Po obvestilu, da je na osnovni šoli v Mariboru okužen tretješolec, okužbo s covid-19 pa so potrdili še pri dveh ožjih družinskih članih, so razredničarko in sošolce poslali v karanteno. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) smo preverili, kaj ukrep karantene pomeni glede odsotnosti z dela in kakšna razlika je, če ste v izolaciji.

S koncem maja je epidemija tudi uradno končana, s tem pa so prenehali tudi številni interventni ukrepi. Število novo okuženih je zelo majhno, danes poročajo o dveh primerih, kljub temu pa ukrepi izolacije in karantene ostajajo, ko za to obstajajo ustrezni razlogi.

Tem bolnikom je izbrani osebni zdravnik kot razlog začasne zadržanosti od dela opredelil izolacijo v trajanju 14 dni (lahko se tudi podaljša), zavarovanci pa so upravičeni do nadomestila v višini 90 odstotkov od osnove, pri čemer se nadomestilo že od prvega dne zadržanosti od dela izplača v breme ZZZS.

Zavarovanci z znaki akutne okužbe dihal z vročino ali brez nje, pri katerih bolezen poteka blago, diagnostičnega testiranja na covid-19 ne potrebujejo. Izjeme temu pravilu določi epidemiolog, ki postavi epidemiološko indikacijo za testiranje. Ne glede na testiranje pa sledi ukrep izolacije, ki je potreben za preprečevanje prenosa povzročitelja v skupnosti in ga določi zdravnik. Tak zavarovanec je začasno zadržan od dela v breme ZZZS zaradi razloga ’08 Izolacija’, in sicer v primerih, če so pri njem prisotni:

Zanimiv je podatek, da če je okužba z novim koronavirusom na delovnem mestu in nato zavarovanec zboli za covid-19, je razlog začasne nezmožnosti za delo ’04 - Poškodba pri delu’. Gre za obolenje, ki je posledica nesrečnega naključja ali višje sile med opravljanjem dela. Takšno obolenje pa se šteje za poškodbo pri delu, zavarovanec pa je upravičen do nadomestila v višini 100 odstotkov od osnove.

Za čas karantene potreben dopust

Pravice do začasne zadržanosti od dela in nadomestila plače v breme ZZZS nimajo:

- zdrave osebe, ki ne morejo delati iz razlogov ’nezdravstvene’ narave (npr. varstvo otrok, nedelovanje javnega prevoza),

- zdrave osebe v primeru karantene, ki jo z odločbo odredi minister za zdravje na predlog NIJZ, ki so bile ali za katere se sumi, da so bile v stiku z nekom, ki je zbolel, in katerim se omeji svobodno gibanje in določijo obvezni zdravstveni pregledi,

- osebe, pri katerih so prisotne kronične bolezni, brez znakov bolezni za covid-19.

Lahko pa se delavec, ki mora biti v karanteni, z delodajalcem dogovori za nadomestilo 50 odstotkov na osnovi višje sile, saj ne more priti v službo, a gre za posamezni dogovor med obema stranema. Več pa v nadaljevanju.

Kako je z varstvom otroka, ki je v karanteni?

Glede odsotnosti z dela, ko zavarovanec ne more zagotoviti varstva otrok (otrok ne more v vrtec ali šolo), je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti podalo stališče, da lahko gre v tem primeru za odsotnost z dela zaradi višje sile, ki se ugotavlja v vsaki posamični situaciji posebej. Od 1. junija je nadomestilo plače za primer višje sile urejeno v šestem odstavku 137. člena ZDR-1, ki določa, da je delavec upravičen do nadomestila v višini polovice plačila, do katerega bi bil upravičen, če bi delal, vendar ne manj kot 70 odstotkov minimalne plače.

Pri odsotnosti staršev iz razloga obveznosti varstva otrok gre praviloma, seveda dokler obstojijo vse okoliščine, ki so potrebne glede na civilno pravo za višjo silo (zunanjost vzroka, nenadnost, neizogibnost in neodvrnljivost), za odsotnost iz razloga višje sile. Na pristojnem ministrstvu pa pojasnjujejo še, da je sicer treba v vsakem primeru posebej presojati prisotnost vseh elementov višje sile, saj na to vpliva objektivna nemožnost zagotovitve varstva otroka posameznega starša.