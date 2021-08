Napoved IJS: naslednji teden oranžna, v začetku septembra pa rdeča faza

Če se ne bomo pravočasno dovolj precepili, bomo jeseni z lahkoto presegli drugi val epidemije v bolnišnicah. Da četrti val ne bo preveč narasel, predvsem pa, da ne bo premočno obremenil bolnišnic, bi bilo potrebno, da se vsaj vsi starejši od 40 let čim prej cepijo in s tem zaščitijo pred hujšim potekom bolezni. Zaželena precepljenost odrasle populacije je nad 90 odstotkov, pravijo na Institutu Jožefa Stefana (IJS).

14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev je 58. Glede na kriterije ECDC je Slovenija tako trenutno v zeleni fazi . Ob enakem trendu razvoja epidemije bi lahko v oranžno fazo prešli naslednji teden , kažejo podatki IJS. "Uporabili smo enake predpostavke kot v prognozi razvoja epidemije," so zapisali, a dodali, da so sicer negotovosti ocenjenih datumov velike.

Kot še kažejo napovedi, bi 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev v začetku septembra, bolj natančno 2. septembra, lahko segla do 200, kar pomeni, da bomo prešli v rdečo fazo. To število se bo do druge polovice septembra dvignilo do 500, kar pomeni, da bomo okoli 23. septembra v temno rdeči fazi.

Efektivno reprodukcijsko število je število, kjer so uvožene okužbe obravnavane, kot da bi nastale z lokalnim okuževanjem v Sloveniji, in je dober kazalnik trenutne dinamike epidemije. To število se tipično podaja kot R, tudi pri mednarodnih primerjavah. Epidemija upada, ko je efektivni R manjši od 1. Lokalno reprodukcijsko število je tisti pravi R, torej število oseb, ki jih v povprečju okuži posamezni okuženi v Sloveniji. Za upadanje epidemije ne zadošča, da je lokalni R manjši od 1, ker okužbe tudi uvažamo.

Reprodukcijsko število R je tako več kot 50 odstotkov večje, kot je bilo pred enim letom, kar je zaskrbljujoče, pravijo na IJS. Če se bo to razmerje ohranilo tudi v prihodnosti, eksponentne rasti epidemije v jeseni ne bo možno ustaviti niti s strogimi ukrepi, so še zapisali.

V drugem in tretjem valu se je do zdaj okužila približno dobra tretjina prebivalstva (ocena: 4-krat oz. 3-krat toliko kot je bilo potrjenih primerov v drugem oz. tretjem valu). Trenutno je delež kužnih približno 0,1 odstotka prebivalstva oz. približno vsak 1000. prebivalec.

Delež različice delta v populaciji je zdaj že skoraj 100 odstoten

Delež različice delta je naraščal in še narašča zaradi približno 50 odstotne večje kužnosti od različice alfa in zaradi uvoza iz držav z velikim deležem te različice virusa.

Podatka NLZOH za 27. in 28. teden (delež delte 89,2 odstotka in 94,6 odstotka) vključujeta vzorce maturantov, ki so se v Španiji okužili z različico delta, in njihovih sekundarnih okužb ter verjetno precenjujeta delež te različice v populaciji, kjer se širijo okužbe, če so uspeli okužbe maturantov dovolj dobro zamejiti. Delež različice delta v populaciji je zdaj že skoraj 100 odstoten.