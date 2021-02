Napoved IJS: Slovenija bo prihodnji teden prešla v oranžno fazo

Poleg tega oranžna faza pomeni, da se v regijah z ugodnejšo epidemiološko situacijo odprejo nekatere servisne dejavnosti in trgovine, omogočeno je zbiranje do 10 ljudi ob upoštevanju usmeritev Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), na fakultetah bi potekali izpiti in seminarji za do 10 udeležencev.

Kriterija za prehod države iz rdeče v oranžno fazo epidemije sta manj kot tisoč covidnih bolnikov v bolnišnicah ter povprečje manj kot tisoč novookuženih na dan v zadnjem tednu. Število hospitaliziranih covidnih bolnikov se je pod tisoč spustilo že v sredo, v četrtek so po dolgem času beležili manj kot tisoč potrjenih okužb v enem delovnem dnevu.