Napoved IJS: v zeleni fazi bomo predvidoma v začetku julija

Nova projekcija razvoja pandemije, ki jo pripravlja Institut Jožef Stefan, nam prehod v zeleno fazo po evropskih kriterijih obeta v začetku julija, čeprav so napovedi preteklega tedna zeleno fazo predvidevale šele za prvo polovico avgusta.

"Danes nas pa tudi ECDC uradno premakne v oranžno barvo. Hvala vsem, ki ste z upoštevanjem priporočil in cepljenjem prispevali k izboljšanju epidemiološke slike. Zdaj pa skupaj do zelene in s cepljenjem do varne jeseni in zime. Samo skupaj nam lahko uspe," je sporočila vodja strokovne skupine Mateja Logar.

icon-expand Koronavirus poleti FOTO: Shutterstock

"Epidemija upada vse hitreje," pravijo na Institutu Jožefa Stefana (IJS). In čeprav smo po kriterijih EU v oranžni fazi, bomo po napovedih Instituta Jožef Stefan v zeleno predvidoma prešli v začetku julija. Glede na lastne, precej manj strogo postavljene kriterije, je Slovenija sicer že v zeleni fazi, saj je število okužb manjše od 300.

Na IJS sicer širitev virusa v populaciji opazujejo s približno enotedenskim zamikom, kar predstavlja dobo od okužbe do rezultata testa.

V oceni pozitivnih testov, bolnišničnih obravnav in števila umrlih oseb so na IJS predpostavili, da smo uspeli spustiti reprodukcijsko število (R) na 0,55 in da se obnašanje ljudi ne bo spremenilo. Upoštevali so vpliv prekuževanja in cepljenja po starostnih skupinah ter nove različice virusa. Vpliva morebitnega novega sproščanja ukrepov in počitnic na nadaljnji potek epidemije niso upoštevali. Kot pojasnjujejo na IJS, mora R, da bi preprečili možnost naraščanja bolj kužnih različic virusa, ostati pod 0,6, kar nam bo z dovolj hitrim cepljenjem predvidoma uspevalo. Na IJS so predpostavili, da je delta različica 64 % bolj kužna od dominantne alfa različice. Ocenjeni datumi izpolnjevanja kriterijev semaforja EU 14-dnevna incidenca na 100.000 prebivalcev je 108. Glede na semafor EU smo v oranžni fazi. Ob enakem trendu razvoja epidemije bi lahko v zeleno fazo prešli v začetku julija, kažejo projekcije IJS.

icon-expand Projekcija dnevnih pozitivnih testov FOTO: Inštitut Jožef Stefan

Evropski kriteriji za prehod v posamezne faze: ZELENA: 14-dnevna incidenca na 100.000 prebivalcev manjša od 25, delež pozitivnih testov pa manjši od 4 %. ORANŽNA: 14-dnevna incidenca na 100.000 prebivalcev manjša od 50, če je delež pozitivnih testov 4 % ali več, ali 14-dnevna incidenca na 100.000 prebivalcev med 25 in 150, če je delež pozitivnih testov manjši od 4 %. RDEČA: 14-dnevna incidenca na 100.000 prebivalcev od 50 do 150, če je delež pozitivnih testov 4 % ali več, ali 14-dnevna incidenca na 100.000 prebivalcev med 150 in 500. TEMNO RDEČA: 14-dnevna incidenca na 100.000 prebivalcev znaša 500 ali več.

V prvem valu okužen vsak stoti, v drugem se je okužila dobra tretjina prebivalstva V prvem valu se je okužil približno vsak stoti prebivalec. Na IJS so ocenili, da se je v prvem valu okužilo 12-krat toliko ljudi, kot je bilo potrjenih primerov. V drugem valu se je do zdaj okužila približno dobra tretjina prebivalstva. Ocenili so, da se je v drugem valu okužilo 3,5-krat toliko ljudi, kot je bilo potrjenih primerov. Epidemiologi lahko učinkovito spremljajo stike Tedensko povprečje dnevno potrjenih oseb je 113. Ker je manjše od 300, lahko epidemiologi učinkovito spremljajo stike in nam tako pomagajo še dodatno in hitreje zmanjšati število okuženih oseb v populaciji, pravijo na IJS.

"Za cepljenje osebe po prehodu meja in rizičnih stikih karantene ni, prav tako ni iskanja rizičnih stikov," je v torek dejal v. d. predstojnika Centra za nalezljive bolezni na NIJZ Mario Fafangel in dodal, da je za ostale nekoliko drugače ter predstavil nadgrajeni protokol iskanja visokorizičnih stikov. Nadgrajeni protokol v Sloveniji je tritiren, oseba je tako o visokorizičnem stiku obveščena na tri načine. Prvi način je aplikacija #Ostanizdrav, za katerega Fafangel meni, da je najbolj učinkovit. Drugi način je, da okužena oseba sama obvesti svoje stike. Tretji način pa je, da ob pogovoru in sodelovanju z okuženimi epidemiologi opredelijo visokotvegane kontakte, vsakega posameznika pa bo epidemiološka služba tudi poklicala. "Imamo torej tri orodja, a ta orodja so močna le toliko, kot so ljudje pripravljeni sodelovati," je še dejal Fafangel in pripomnil, da je dodatno orodje za obvladovanje epidemije v rokah vsakega posameznika.