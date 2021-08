Po kriterijih ECDC smo v oranžni fazi, v rdečo bomo predvidoma prešli konec avgusta. Če bomo tako nadaljevali, bomo jeseni presegli drugi val epidemije v bolnišnicah. Četrti val bo zaradi velike kužnosti različice delta predvidoma tako obsežen, da se bo do pomladi okužil bolj ali manj vsak necepljeni, kažejo napovedi IJS.

icon-expand V bolnišnici FOTO: Shutterstock

Epidemija narašča s podvojitvenim časom približno 18 dni, kaže analiza Instituta Jožefa Stefana (IJS). "Da četrti val ne bo preveč narasel, predvsem pa, da ne bo premočno obremenil bolnišnic, bi bilo potrebno, da se vsaj vsi starejši od 40 let čim prej cepijo in s tem zaščitijo pred hujšim potekom bolezni," opozarjajo na IJS in dodajajo, da je zaželena precepljenost odrasle populacije nad 90 odstotki. Iz epidemioloških podatkov, ki jih tedensko objavlja NIJZ, je razvidno, da lokalno širjenje okužb narašča eksponentno, kar pomeni, da bi epidemija naraščala tudi, če okužb ne bi uvažali iz tujine. Lokalno širjenje okužb je že prevladujoče, pravijo na IJS.

icon-expand Graf: Viri okužb FOTO: IJS - Institut "Jožef Stefan"

Ocenjeni datumi izpolnjevanja kriterijev ECDC 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev je 110. Glede na kriterije ECDC je Slovenija tako v oranžni fazi. Ob enakem trendu razvoja epidemije bi lahko v rdečo fazo prešli konec avgusta, kažejo podatki IJS. "Uporabili smo enake predpostavke kot v prognozi razvoja epidemije," so zapisali, a dodali, da so sicer negotovosti ocenjenih datumov velike.

icon-expand Ocenjeni datumi izpolnjevanja kriterijev ECDC FOTO: Institut Jožef Stefan

Kot še kažejo napovedi, bi 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev v sredini septembra, bolj natančno 17. septembra, lahko segla do 500, kar pomeni, da bomo prešli v temno rdečo fazo. Do zdaj se je okužila že slaba polovica prebivalstva V prvem valu se je okužil približno vsak stoti prebivalec (ocena: 12-krat toliko, kot je bilo potrjenih primerov v prvem valu). Na vrhuncu prvega vala je bil delež kužnih približno 0,2 odstotka prebivalstva, kar pomeni približno vsak 500. prebivalec. V drugem, tretjem in četrtem valu se je do zdaj okužila približno slaba polovica prebivalstva (ocena: 4-krat oz. 3-krat toliko toliko, kot je bilo potrjenih primerov v drugem oz. tretjem in četrtem valu). Trenutno je delež kužnih približno 0,15 odstotka prebivalstva oz. približno vsak 600. prebivalec, kažejo analize IJS.

Delež različice delta v populaciji je že skoraj 100-odstoten Delež različice delta je naraščal in še narašča zaradi približno 50 odstotkov večje kužnosti od različice alfa in zaradi uvoza iz držav z velikim deležem te različice virusa. Podatka NLZOH za 27. in 28. teden (delež delte je bil 89,2-odstoten in 94,6-odstoten) vključujeta vzorce maturantov, ki so se v Španiji okužili z različico delta, in njihovih sekundarnih okužb ter verjetno precenjujeta delež te različice v populaciji, kjer se širijo okužbe, če so uspeli okužbe maturantov dovolj dobro zamejiti. Delež različice delta v populaciji je zdaj že skoraj 100-odstoten.

icon-expand Graf: Delež alfa in delta različice virusa v vzorcih FOTO: IJS - Institut "Jožef Stefan"

Velja opozoriti, da širitev virusa v populaciji na IJS opazujejo s približno enotedenskim zamikom, kar predstavlja dobo od okužbe do rezultata testa.