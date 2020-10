V Italiji zaostrujejo ukrepe, izbruhnili so nasilni protesti

Poleg tega zapirajo športne centre, bazene, kinodvorane, gledališča in igralnice. Ljudem ob tem svetujejo, naj čim manj uporabljajo sredstva javnega prevoza. Vrtci in osnovne šole ostajajo odprti. V srednjih šolah in na univerzah pa bo do 75 odstotkov pouka potekalo na daljavo.

V zadnjem času se po državi vrstijo protesti proti ukrepom za zajezitev virusa. V petek zvečer so potekali v Neaplju, v soboto zvečer pa v Rimu. Protestniki so v soboto v prestolnici v policiste metali pirotehnične izdelke. Razbijali so tudi avtomobile in zažigali smetnjake. Italijanski mediji poročajo, da sta bila poškodovana najmanj dva policista, aretirali pa so najmanj deset protestnikov.

Proteste, ki se jih je po poročanju medijev udeležilo nekaj sto ljudi, je organizirala neofašistična stranka Forza Nuova oziroma Nova sila. "Italijani kažejo, da ne morejo več dopuščati omejitev in gospodarske evtanazije v imenu 'psevdopandemije'," je na Facebooku zapisal predsednik stranke Roberto Fiore.

Stranka je sodelovala tudina petkovih protestih proti zajezitvenim ukrepom v Neaplju, na katerih je prav tako izbruhnilo nasilje.

V Italiji so v soboto znova poročali o največjem številu okužb z novim koronavirusom v enem dnevu. Potrdili so jih 19.644, kar je približno 500 več kot dan pred tem. V zadnjem dnevu je umrlo še 151 bolnikov s covidom-19, so v soboto sporočile oblasti. Skupaj je covid-19 v Italiji do zdaj zahteval 37.210 smrtnih žrtev, okužilo se je več kot 500.000 ljudi.