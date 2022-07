'Narašča število ljudi, ki so se znova okužili že po štirih tednih'

Andrew Roberston, avstralski strokovnjak, je za News.com.au povedal, da je prej veljalo, da bo večina ljudi obdržala določeno raven zaščite pred ponovno okužbo, če so bili cepljeni ali nedavno okuženi, a da to za najnovejši sev ne velja.

"Vidimo, da narašča število ljudi, ki so bili okuženi z BA2 in so se nato znova okužili že po štirih tednih," je pojasnil. "Torej morda šest do osem tednov kasneje razvijejo drugo okužbo in to je skoraj zagotovo BA4 ali BA5."

Sposobnost sevov BA4 in BA5, da ponovno okužijo posameznike, ki bi imeli v prejšnjih valovih covida-19 močnejšo imunost, je strokovnjake prepričala, da najnovejši sev označijo za najbolj prenosljivega doslej.

BA5 je prevzel vlogo prevladujočega seva v ZDA, in čeprav se povprečno število novih primerov, ki jih ZDA vsak dan zabeležijo, vztrajno giblje med 95.000 in 115.00, se po podatkih The New York Timesa strokovnjaki bojijo, da zaprtje centrov za testiranje, ki jih financira vlada, in porast primerov v državah, ki podatkov več ne posodabljajo dnevno, pomenita manj natančno sliko o tem, kako hitro se sev dejansko širi.

Študija, objavljena prejšnji teden v reviji Science, je potrdila, kar so številni verjeli na podlagi pogovorov z znanci - da si okužbe lahko hitro sledijo.

Soavtor, profesor imunologije Danny Altmann, opozarja, da v nasprotju s splošnim prepričanjem, da bodo cepiva in prejšnje okužbe zagotovili "zid imunosti", opažajo "val za valom novih primerov".

"Večina ljudi – tudi če so bili trikrat cepljeni – je imela 20-krat manjši odziv nevtralizirajočih protiteles proti omikronu kot proti začetnemu sevu," je dejal Altmann in opozoril, da je bila, kar je pomembno, "okužba z omikronom slab spodbujevalec imunosti".

Zdi se, da raziskava Altmanna potrjuje druge študije, ki so bile objavljene v zadnjih tednih in opozarjajo na sposobnost novih podvariant, da se izognejo klasični zaščiti - cepljenju in naravni imunosti.

Zaradi tega naj bi cepiva, ki so jih mnogi prejeli v zadnjih 18 mesecih, po mnenju strokovnjakov potrebovala novo podporo. Poživitvena cepiva, ki bi lahko bolje ciljala na različici BA4 in BA5, naj bi bila na voljo že sredi jeseni.