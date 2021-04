Naročilo Pfizerjevega cepiva bi nam do poletja prineslo dodatnih 240 tisoč odmerkov

Države, ki so stavile na cenejše cepivo AstraZenece, so potegnile krajšo, je razvidno iz dokumentov Evropske komisije. Med njimi je tudi Slovenija. Ker so se dobave AstraZenece izkazale za nezanesljive in ker smo decembra naročili le 80 odstotkov pripadajočega cepiva Pfizer, po precepljenosti že zaostajamo za evropskim povprečjem, do julija pa bi lahko precepili le dobro polovico prebivalstva. Kakšni pa so zadnji podatki glede dobave cepiv?

Po eni strani nas je na cedilu pustila AstraZeneca, po drugi strani smo preprosto naročili premalo Pfizerja. Dejstvo je, da imamo v Sloveniji do konca leta naročenih za 6,9 milijona odmerkov cepiv. Za precepljenost več kot dovolj. A težava je, kako ta cepiva prihajajo. AstraZeneca, na katero je z naročili stavila Slovenija, je v marcu, po besedah koordinatorja cepljenja Jelka Kacina, obljubljala dobrih 117 tisoč, dostavila pa zgolj slabih 10 tisoč odmerkov cepiva. Torej več kot 100 tisoč odmerkov manj od obljubljenih. Države, ki so stavile na AstraZeneco, potegnile krajši konec. Tukaj pa so količine cepiva, ki v Evropo prihajajo v naslednjem četrtletju. Bistvena odstopanja pri AstraZeneci in daleč največ doz Pfizerja. Težava pa je, koliko odmerkov Pfizerja smo naročili Slovenci. V drugem krogu nabave, kot je znano, namreč sploh nismo sodelovali. "Kolikor mi je znano, večji del teh cepiv pade na tretji in četrti kvartal, nekaj manjšega pa na drugi. Po mojem vedenju torej prva opcijska ponudba ni prinašala nobene pomembne dodane vrednosti,"je pred časom dejal zdravstveni minister Janez Poklukar. A danes je jasno, da bi naročilo prineslo dodano vrednost. Kacin do poletja obljubljal večjo precepljenost, kot jo bomo po izračunih imeli. Iz dokumentov Evropske komisije, ki so jih pridobili novinarji Blumberga, namreč izhaja, da smo v Sloveniji za prvo polovico leta naročili zgolj 80 odstotkov pripadajočih doz Pfizerja. To pomeni, da bomo do poletja prikrajšani za skoraj 240 tisoč odmerkov cepiva. Oziroma, da bo z dvema odmerkoma cepljenih skoraj 120 tisoč najbolj ogroženih državljanov manj, kot bi jih lahko bilo. PREBERI ŠE Razdelitev dodatnih odmerkov Pfizerjevega cepiva: Slovenija naj bi jih prejela 32.769 Po izračunih komisije bo tako precepljenost v Sloveniji ob polletju zgolj 52-odstotna, torej bistveno nižja, kot jo je obljubljal Kacin. Ta je govoril o 70-odstotni precepljenosti.