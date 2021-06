Nas čaka ponovitev najbolj divjega desetletja?

Čeprav pandemije še ni konec, se mnogi že sprašujejo, ali bodo meseci osame in ustavitve življenja zdaj prinesli željo po nebrzdani zabavi. In morda sodobno ponovitev najbolj norega in divjega desetletja, imenovanega rjoveča dvajseta. Tudi to razvpito obdobje uživanja se je pred stoletjem začelo po smrtonosni pandemiji. Drugi pa svarijo pred bolj temačnimi scenariji, med drugim tudi porastom nestrpnosti, rasizma in kriminala.

