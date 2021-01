'Zaradi mutacij virusa lahko s časoma pričakujemo nove različice cepiv'

Nas cepiva ščitijo tudi pred novimi sevi? O tem so v oddaji 24UR ZVEČER govorili z Borutom Štrukljem z ljubljanske fakultete za farmacijo.

Štrukelj je dejal, da so objave o osemodstotni učinkovitosti napačne ter da gre za neresnico. "Od kod je ta podatek prišel, ne vemo. Gre za to, da je dr. Evans, ki vodu konzorcij v Oxfordu, danes dal izjavo, kjer so razložili takole: cepivo je od 70 do 90 odstotkov učinkovito, v kolikor bi se v začetku uporabil manjši odmerek." Štrukelj je poudaril, da gre za zelo učinkovito cepivo, če ga primerjamo s cepivi za sezonsko cepljenje proti gripi, kjer nobeno cepivo ni več kot 55-odstotno učinkovito. "Zato je tukaj potrebno povedat, da je cepivo AstraZenece je vsaj 70 odstotkov učinkovito, glede na vse dosedanje študije. Seveda je vprašanje, kaj bo naredila EMA."

Glede možnosti, da s cepivom AstraZenece cepili zgolj mlajši del populacije, pa Štukelj miri in pravi, da je potrebno počakati do petka, ko bo znana odločitev Evropske agencije za zdravila. "Verjamem, da se bodo lahko cepili tudi starejši. Zahtevajo pa pri agenciji zelo veliko podatkov. Angleška agencija za zdravila, ki je bila prej del evropske agencije, je cepivo potrdila, zato verjamem, da bo to storila tudi EMA, ko bo imela dovolj podatkov. Tukaj vidimo, kako varno je, da imamo tako agencijo znotraj EU."

Neglede na različne učinkovitosti cepiv, je Štrukelj povedal, da bi bil v tem trenutku zelo vesel, če bi bil cepljen s cepivom AstraZenece. "70- do 90-odstotna učinkovitost, v kolikor bo prvi odmerek optimalno dan, je zelo dober rezultat. V primeru Moderne, Pfizerja in AstraZenece gre za zelo učinkovita cepiva. Upamo, da jih bomo kmalu dobili."

Že za časa prvega vala, so raziskovalci opozarjali, da gre pričakovati mutacije virusa. "Namreč, RNA virusi močneje mutirajo, predvsem enovijačni kot je koronavirus. Ta lahko naredi 40 mutacij v enem letu, v kolikor je dovolj gostiteljev."Štrukelj pravi, da vsa tri cepiva ta trenutek pokrivajo vse naštete seve. "Govorimo o angleškem, brazilsko-argentinskem in južnoafriškem sevu. Pri slednjem je mutacija že nekoliko drugačna. Lahko pa pričakujem s časoma, da bo potrebno narediti različico teh cepiv in to lahko s sodobno tehnologijo naredimo zelo hitro."

Nov sev je po besedah sogovornika nekoliko agresivnejši, s tem pa tudi malo bolj nevaren. Ministrstvo za zdravje je, kot pravi Štrukelj, zelo učinkovito nabavilo nove PCR teste s katerimi sledijo sevu. "Sledimo navodilom evropskega centra za nalezljive bolezni. Pomembno je tudi sledenje stikom okuženih z novimi sevi," je dejal.

Glede zapletov z dobavo cepiva AstraZenece pa je povedal, da je EU vložila tri milijarde v razvoj cepiva in ima zato absolutno pravico, da zahteva dogovorjene količine. "Pričakovati je tudi tožbe."