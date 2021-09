Strokovna skupina predlaga pogoj PC, če bo na intenzivni negi več kot 150 bolnikov

Minister pa je postavil še eno pomembno mejo – 70 odstotno precepeljenost, ki bi bila izhod iz življenja z ukrepi in pogoji. "Ta trenutek si najbolj želim, da dosežemo 70 odstotno precepljenost in se začnemo pogovarjati o odpravljanju vseh protokolov," pojasnjuje minister za zdravje, Janez Poklukar .

Zadnji teden epidemija upada, ocenjujejo strokovnjaki, ki pripravljajo napovedi razvoja epidemije. "Čakamo tudi premike na področju preobremenjenosti bolnišnic in to je tisto najpomembnejše," še dodaja."Seveda vsi upamo, da se ne bo ponovila lanska jesen, ko se naš plato ni in ni hotel umiriti, ko se je praktično vlekel od novembra do februarja," pojasnjuje Logarjeva.

Ne glede na razvoj epidemije pa je, kot kaže, pri nas precej oddaljena morebitna uvedba obveznega cepljenja. Poklukar meni, da ni širšega družbenega konsenza, da bi uvedli obvezno cepljenje. Glede tega je razdeljena je tudi medicinska stroka, zato strokovna skupina obveznega cepljenja za zdaj ne bo predlagala.