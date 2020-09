Nas nova zaostrovanja čakajo že ta vikend?

"Nihče ni sklenil pakta z virusom. Virus je ostal živ in zdaj nam to kaže vsak dan. Veste jaz pravim, ko se pogajajo z mano, recimo, zakaj ni razdalje pol metra in ne meter in pol, zakaj nimamo temperature 36,9 - zato ker nihče ni podpisal pogodbe z virusom. Nihče ni imel okrogle mize z njim in mu rekel; tu začni delovati, tam pa bodi priden," je včeraj dejala predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa Metoda Dodič Fikfak.

Kakšni pa so še konkretni ukrepi, ki jih ima vlada na mizi in kdaj bi lahko stopili v veljavo? Kaj nas, ob rekordnih številkah in pozivu, da nosimo maske in upoštevamo dosedanje ukrepe, še čaka, če se bo število okuženih povečevalo? Druženja na šest oseb in da se kljub seznamu povabljenih opusti možnost zasebnih druženj do 50 gostov?

"Do zdaj je zbolelo več kot 5000 Slovenk in Slovencev oziroma prebivalcev v Sloveniji. Vsak ima svojo izkušnjo, vsak lahko to izkušnjo deli z drugimi. Če želimo preprečiti, da bi se v kratkem času to število podvojilo, mora vsak od nas opraviti svoj del. Preprečiti moramo vdor virusa na delovna mesta, v naše družine ... Skratka ne ostane nam kaj dosti drugega, kot da uporabljamo zaščitno masko, da skrbimo za higieno kašlja in rok, ter da skrbimo za razdaljo. Ob tem bi moralo seveda tudi čim več ljudi uporabljati tudi aplikacijo, ki te opozori, da si bil v kontaktu z nekom, ki je pozitiven," odgovarja vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin.

Na vprašanje, kaj nas še čaka, pa odgovarja, da bodo ukrepi, ki bi jih lahko vlada sprejela, pripravljeni s strani svetovalne skupine ministrstva za zdravje. To je - tako Kacin - o nekaterih ukrepih vlado že seznanilo. Javnost pa so seznanili z možnostjo, da bi lahko v skrajnem primeru zmanjšali, zamejili tudi število ljudi, ki se lahko družijo, na šest ljudi. "To bi jasno pomenilo, da potem ni več tega dodatka '50 na seznamu', ampak treba se je pač odgovorno obnašati. To so v tem trenutku ukrepi, ki bi lahko bili aktivirani na predlog svetovalne skupine ministrstva za zdravje."