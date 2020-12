Nas po 23. decembru res čaka popolno zaprtje države?

Gre torej za politično odločitev v že tako močno razgretem ozračju.

Velik del javnosti je komaj čakal na delno odprtje, včeraj se je to zgodilo, a samo za teden dni. Potem se – kot kaže – vračamo na stara pota. Med prazniki bo treba stike 'spraviti na minimum', svari zdravstveni minister, toda kako? Kako praznovati in biti že prej v zasebnem, čim manjšem mehurčku, da bomo še vedno lahko praznovali božične in novoletne praznike in da se okužbe ne bi širile?