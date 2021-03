Nas v začetku aprila čaka dvotedensko popolno zaprtje države?

Kot je znano, je vlada ob slabšanju epidemiološke slike včeraj že spremenila nekatere omejitvene protikoronske ukrepe. Policijska ura bo po novem krajša, veljala bo od 22. do 5. ure zjutraj. Po drugi strani pa se bodo tri regije obarvale rdeče – koroška, obalno-kraška in goriška. Prehajanje v in izven teh regij bo prepovedan.

Po poročanju spletnega portala Siol naj bi strokovna skupina za covid-19, ki jo vodi Mateja Logar , vladi lahko predlagala, da bi zaradi naglega širjenja epidemije in vse več bolnih v bolnišnicah od 1. do 12. aprila povsem zaprli državo. Strokovna skupina naj bi tako po ponovnem preverjanju podatkov o dogajanju pri nas in po Evropi formalno predlagala, kako ravnati v začetku aprila, ko bodo tudi velikonočni prazniki.

Je pa vlada podaljšala veljavnost nekaterih odlokov in ukrepov. Do 2. aprila podaljšuje omejitve ponujanja in prodaje blaga in storitev potrošnikom, omejitve, ki veljajo na področju kulturnih in kinematografskih storitev, ter ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja novega koronavirusa. Še naprej bodo obvezne namestitve razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah, podaljšujejo se omejitve pri izvajanju športnih programov, ukrepi na področju šolstva in omejitve glede javnega potniškega prometa.

Za en teden se tudi podaljšujejo in zamikajo ukrepi iz odloka o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil ter odlok o omejitvi in načinu izvajanja preizkusov znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav.

Poleg tega vlada s spremembami odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode uvaja omejitve števila oseb, ki kolektivno uresničujejo pravico do verske svobode na prostem, in sicer en udeleženec (ali več udeležencev, če gre za člane istega gospodinjstva) na 10 kvadratnih metrov.