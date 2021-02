Nas že prihodnji teden čaka nov paket sproščanja ukrepov?

Če se bodo napovedi Inštituta Jožef Stefan uresničile, nas prihodnji teden čaka še več sprostitev. Sedemdnevno povprečje okuženih naj bi do srede padlo pod tisoč, Slovenija bi se torej obarvala v oranžno. Med drugim bi se odprle občinske meje, znova pa bi bilo dovoljeno tudi zbiranje do deset oseb.

Po dolgem zaprtju države imamo spet velik razlog za optimizem. "K sreči zadnjih nekaj dni številke upadajo tako v bolnišnicah kot pri pozitivnih testih, tako da zaenkrat kaže, da bo oranžna cona z obema kriterijema dosežena v začetku naslednjega tedna," povedr. Leon Cizelj, vodja odseka za reaktorsko tehniko na Inštitutu Jožef Stefan. Kar po vladnem načrtu pomeni, da bi se v šole vrnili tudi ostali učenci in dijaki zaključnih letnikov. Na fakultetah bi znova pisali izpite, seminarjev bi se udeleževalo do 10 oseb. In tudi sicer bi bilo spet dovoljeno zbiranje do deset ljudi. Prav tako bi padla omejitev na občine, kar pa je epidemiolog Mario Fafangel tako ali tako ocenil kot neučinkovit ukrep.

"Zamejevanje med občinami daje tudi drugo sporočilo, da je to obiskovanje še vedno zelo, zelo odsvetovano. Ker če ste pogledali, se je kljub vsemu po božično-novoletnih praznikih število okuženih povečalo. Različne stroke nek problem gledajo z različnih zornih kotov. Na koncu vedno odločitve sprejme odločevalec," pa odgovarja mag. Marija Magajne, državna sekretarka na ministrstvu za zdravje. "Reprodukcijsko število je približno 0,8. To ni še čisto idealno, za hitro zaustavljanje epidemije bi morali recimo iti pod 0,7,"opozarja dr. Cizelj. Spodbudni so sicer tudi zadnji rezultati analiz Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo. Med 480 pozitivnimi vzorci, ki so jih odvzeli med 11. in 24. januarjem, angleške različice koronavirusa niso potrdili. Pričakovati, da se novi sevi pri nas ne bodo pojavili, je sicer po besedah Magajnetove preveč optimistično. A več ljudi, kot bo cepljenih, in kasneje, kot se začnejo širiti, bolj obvladljiva bo epidemija in tudi manjša bo škoda.

icon-expand K umirjanju epidemije je zagotovo doprineslo tudi cepljenje. FOTO: Shutterstock

Prihodnji teden se bo začelo cepljenje še s tretjim cepivom AstraZenece, v Slovenijo je danes prispelo 9600 odmerkov."Naslednji na vrsti so mlajši od 65 let, ki so zaposleni v kritičnih infrastrukturah. Zaposleni v vzgoji in izobraževanju v prvi vrsti še niso na vrsti. Tukaj je odvisno, koliko cepiva AstraZenece bo prihajalo v Slovenijo," še poudarja Marija Magajne.

Po zakonski opredelitvi sicer med sektorje kritične infrastrukture sodijo zdravstvo, energetika, promet, prehrana, preskrba s pitno vodo, finance, varovanje okolja ter informacijsko-komunikacijska omrežja in sistemi.