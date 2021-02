Zdravstveni delavci: Bojimo se, nasilje se stopnjuje

Zato je od danes naprej ob njih ves čas prisoten varnostnik. Vse več je namreč tudi poskusov fizičnega nasilja. "Odrivanje, brcanje v kakšen predmet, tudi to smo že doživeli. Največ pa je tega v komunikaciji – zmerjanja, preklinjanja in tako dalje," še dodaja.

Kolone pred vstopno točko množičnega testiranja so iz dneva v dan daljše, nestrpnost ljudi, ki navadno izbruhne v ambulanti, pa vse večja. Grozijo nam celo s smrtjo, razlaga diplomirana medicinska sestra iz Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca, Tamara Lubi . "Dobivamo celo grožnje, da nas bodo pobili. To me v prvi vrsti žalosti, sicer pa se počutim tudi ogroženo. Ni ti ravno vseeno, ko ti nekdo grozi," pove.

Nekateri so nezadovoljni, ker predolgo čakajo, drugi so nezadovoljni, ker kot samoplačniki pričakujejo, da bodo na vrsti pred vsemi, takoj. "Tisti, ki so samoplačniki, pričakujejo, da bodo na vrsti takoj. A naše zmogljivosti so omejene," pove tudi direktor zdravstvenega domaJernej Završnik.

Spet tretji zahtevajo, da jim bris vzamejo iz žrela in ne iz nosu. Ko jim razložijo, da tega tu ne počnejo, se številni s tem ne želijo sprijazniti. Vztrajajo pri svojem in posledično pride do nesoglasij."Iz nosu dobimo biološko najkakovostnejši material. To ni neka naša kaprica, to je dobro za ljudi – na osnovi najkakovostnejšega biološkega materiala dobimo tudi najboljše izvide,"razloži.

Razumejo, da so ljudje marsičesa že povsem naveličani. Vse to vzamejo v obzir, pravijo. V večini primerov jim pacienta uspe pomiriti, vendar pa žal ne vedno. Zato naprošajo: "Če bo več strpnosti, bo lažje tako pacientom kot nam. In tega si v tem trenutku tudi najbolj želimo."