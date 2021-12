Naslednja pandemija bi bila lahko smrtonosnejša od covida

Prav tako je opozorila, da bi bila cepiva lahko manj učinkovita proti različici omikron. "To ni zadnjič, ko virus ogroža naša življenja in naše preživetje. Resnica je, da bi bil naslednji lahko hujši. Lahko bi bil bolj nalezljiv ali bolj smrtonosen ali oboje," je pojasnila. "Napredka, ki smo ga dosegli, in znanje, ki smo ga pridobili, ne smemo izgubiti," je dodala.

Ko je govorila o različici omikron, je dejala, da njen spike protein vsebuje mutacije, za katere je znano, da povečujejo prenosljivost virusa. "Vendar obstajajo dodatne spremembe, ki lahko pomenijo, da so lahko protitelesa, ki jih povzročajo cepiva ali okužba z drugimi različicami, manj učinkovita pri preprečevanju okužbe z omikronom," je dejala in pozvala k previdnosti ter sprejetju ukrepov za upočasnitev širjenja različice omikron, dokler o njej ne izvemo več.

Gilbertova je še dejala, da manjša zaščita pred okužbami in blaga oblika bolezni ne pomenita nujno zmanjšane zaščite pred hudimi oblikami bolezni in smrtjo.