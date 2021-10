Protestniki pred kliničnim centrom v Zagrebu izžvižgali ministra: 'Pustite nas, da delamo v miru'

Od danes so na Hrvaškem obvezna evropska digitalna covidna potrdila za vse zaposlene v zdravstvu in socialni oskrbi. Če niso cepljeni ali prebolevniki, se bodo morali zunaj delovnega časa obvezno testirati na novi koronavirus, priporočljivo pred prihodom v službo. Testiranje pristojni priporočajo najmanj dvakrat tedensko. Brez izpolnjenih pogojev PCT zaposleni v zdravstvu ne morejo priti na delovno mesto. Pogoj PCT ne velja za osebe, ki dostavljajo blago v zdravstvene ustanove in se v njih zadržijo za kratek čas, je odločil Nacionalni štab civilne zaščite.

Minister za zdravje Vili Beroš in njegovi sodelavci so danes zjutraj ob tej priložnosti obiskali večje bolnišnice po državi. Ministra so ob 7. uri pred kliničnim centrom v Zagrebu pričakali protestniki, ki so bili zelo glasni in jezni. "Pustite nas, da delamo v miru," so kričali in izžvižgali ministra. Zbralo se je okoli 30 zaposlenih, večinoma medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, protestnikom pa so se pridružili tudi številni drugi delavci, ki niso iz omenjene bolnišnice.

Protestniki so prav tako Berošu preprečili, da bi spregovoril nekaj besed, zato se je minister odločil, da bo izjavo za medije dal v prostorih kliničnega centra. "To so fašistične metode," je bilo slišati iz množice. Minister je sicer poskušal pomiriti protestnike, ki pa so ga preglasili."Noben začetek ni enostaven. Dopuščam pravico do drugačnega mnenja. Toda ko je virus med nami že leto in pol, zanikati njegov obstoj ni upravičeno. Ti ukrepi so, kot smo že večkrat poudarili, začasni," je dejal Beroš. Dodal je, da ne razume, zakaj se nekdo ne želi testirati. "Kakšni so njegovi motivi? Trenutno jih res ne morem razumeti," je dejal.