Nasprotujoče si informacije Kacina in Hojsa, cerkev o spremembah ne ve nič

A le nekaj ur kasneje smo bili za notranjega ministra Aleša Hojsa na Twitterju bojda za napačno tolmačenje in celo namerno zavajanje spet krivi mediji - tokrat kolegi iz oddaje Svet. " Verski obredi niso izvzeti iz odloka. V primeru zbiranj več kot 10 in manj kot 51 oseb je potrebna evidenca s kontakti ," zapiše. V praksi pa pater Robert Bahčič iz brezjanske bazilike pojasnjuje, da niso prejeli nobenih navodil. Popisovanje ljudi ob prihodu k maši se mu zdi nemogoče.

Na vprašanje novinarske kolegice, ali in kdo bo odslej na cerkvenih obredih popisoval vernike, je vladni govorec Jelko Kacin na včerajšnji tiskovni konferenci med vrsticami odgovoril, da nihče. " Maša se ne šteje za javni dogodek, cerkev, ki organizira tako mašo, ima svoja lastna navodila in priporočila, ampak jaz osebno verjamem, da bo odslej župnik, ki bo maševal, vedel tudi, kdo je navzoč na kateri maši ," je dejal.

Bahčič ob tem pojasnuje, da je obisk že tako precej manjši kot prej. Takrat so imeli zunaj 1.150 stolov, zdaj pa le še 360.

Kot so v uradnem pojasnilu zapisali na Škofovski konferenci, za zdaj v veljavi ostajajo zgolj navodila, ki so jih objavili junija, torej uporaba mask, razkuževanje, upoštevanje razdalje. Če je le mogoče, je priporočljivo maševanje na prostem.

Nekatere poroke prestavljene celo na leto 2022

Natančnejše popisovanje gostov sicer ne predstavlja težav organizatorjem porok in ostalih dogodkov, ki sezname zaradi sedežnih redov tako ali tako pripravijo. Težave so drugje. Kot pojasnuje Benjamin Kračuniz podjetje Luka & Ben Wedding Planning, so v Sloveniji še vedno popularne večje poroke, kar pomeni, da številka 50 številnim ne ugaja. Tudi pari niso pripravljeni zmanjševati števila oseb.

Prestrašene stranke jim odganja tudi nenehno spreminjanje ukrepov in nasprotujoče si informacije pristojnih. Nazadnje je bodoče mladoporočence razburila še ena Kacinova izjava, in sicer, da naj avgusta porok ne načrtujejo. Nekateri so poroko zato prestavili kar na leto 2022.

Hitro spreminjanje ukrepov na kolena spravlja celotno industrijo: cvetličarje, glasbenike, prazne ostajajo hotelske sobe, kjer bi povabljenci prespali.

Dr. Mateja Logar z infekcijske klinike ob tem svari, da je združevanje večjih skupin problematično tudi zaradi tako imenovanih super prenašalcev - ljudi, ki iz dihal učinkovito izločajo kapljice in aerosole in lahko okužijo veliko število drugih.

Je pa le nekoliko pomirjujoče današnje število okuženih - od skoraj 1.300 testiranih je bilo na testu pozitivnih 'le' 13.