'Navaditi se moramo plesa z virusom'

V nedeljo so v Sloveniji opravili 256 testiranj in potrdili eno okužbo z novim koronavirusom, skupaj so tako našteli 1469 potrjenih okužb. Nove smrti bolnika s covidom-19 niso zabeležili, skupno število umrlih tako ostaja 107. V bolnišnici se je v nedeljo zaradi covida-19 zdravilo še 16 ljudi, od tega trije na intenzivni negi.

'Virus ostaja med nami'

Številke kažejo, da smo v Sloveniji uspeli dobro obvladati širjenje novega koronavirusa, v svetu pa situacija ni tako ugodna. Večina novih primerov je trenutno v Severni in Južni Ameriki, v Evropi pa je trend v upadanju, je epidemiološko situacijo na dopoldanski konferenci povzel predstojnik Centra za nalezljive bolezni v NIJZ Mario Fafangel.

A virus ostaja med nami, prav tako možnost vnosa v državo, je opozoril. "Bili smo odgovorni, ostanimo še naprej," je pozval. Spomnil je na upoštevanje higienskih ukrepov in ohranjanje fizične distance, ki jih po njegovih besedah moramo sprejeti kot del naše realnosti.

Izpostavil je še, da je v primerjavi z zaščitnimi maskami razdalja pomembnejša. "Maske pridejo v poštev, kadar ne moremo zagotoviti in vzdrževati fizične distance," je pojasnil in dodal, da so tudi po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije maske zelo relevantne, če smo bolni in če moramo nujno iz hiše ali če skrbimo za bolno osebo. Ob tem je naloga zdravstvenega sistema zagotavljati tri stebre, na katerih bo slonelo prebujanje družbe: testiranje vseh sumov okužb, hitro odkritje in izolacija ter omejevanje kontaktov oziroma širjenje v populaciji. "Pri tem se moramo odzivati sorazmerno. To ne bo vedno lahko. Nihče si ne želi popolne zapore vsega," je dejal.