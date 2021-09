Ponekod podaljšujejo delovnik, drugod opozarjajo na pomanjkanje kadra

Od danes moramo skoraj povsod izpolnjevati pogoj PCT – preboleli, cepljeni ali testirani. V zadnjih dneh so se tudi zaradi te zaostritve pred cepilnimi centri vile dolge kolone. Kot je včeraj pojasnil koordinator cepljenja v UKC Ljubljana Peter Požun , je bilo v ponedeljek po tistem, ko je vlada v soboto objavila nov odlok za omejevanje širjenja okužb, v cepilnih centrih po vsej Sloveniji "skoraj izredno stanje" . Pri njih so morali podaljšati delo, nekaj ljudi so morali tudi zavrniti, ker ni bilo dovolj cepiva. Kot je dodal, so Nacionalni inštitut za javno zdravje zaprosili za večje dobave. Z ministrstva za zdravje so sporočili, da bodo izvajalce cepljenja pozvali, naj se cepljenje organizira tako, da bo potekalo nemoteno, brez čakanja pacientov v vrstah in brez čakanja na termin.

Iz ZD Izola so sporočili, da so prejeli dopis ministrstva, a ga z obstoječim kadrom ne morejo realizirati. Pri njih cepijo ob četrtkih, paciente pa naročajo. Zaradi povečanega interesa bodo ta teden cepili še v petek, naslednji teden pa se bodo poskusili še bolj prilagoditi. Če se bo spremenila frekvenca testiranja in samotestiranja in če bo naraščalo število PCR-testov, pa bodo lahko cepljenje kljub drugačnim pozivom ministrstva organizirali zgolj dva dni v tednu. "Kadra je čedalje manj, delovnih obremenitev pa bistveno več. Z obstoječim kadrom pokrivamo tri nova delovišča (covidna ambulanta, siva/rdeča cona in brisi, triaža ob vhodu v ustanovo in še cepljenje). Ne vemo, komu in kaj tu ni jasno," dodajajo.

Na številna cepilna mesta smo zato danes naslovili vprašanje, ali so prejeli dopis in kako se bodo organizirali, da bi se izognili dolgim kolonam in tudi večurnemu čakanju na cepljenje. Tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) smo vprašali, ali je cepiva dovolj in ali bodo zagotovili večje dobave.

Vrstam se ni mogoče izogniti

V ZD Domžale tudi potrjujejo, da so prejeli dopis ministrstva. Da bi cepljenje omogočili vsem, ki si ga želijo, so organizirali dodatne termine za nenaročene, poleg tega so okrepili cepljenje naročenih. A kljub temu opozarjajo, da se vrstam nikakor ni možno izogniti, če ljudje pridejo nenaročeni. "Vendar tak način nekaterim ljudem ustreza bolj kot naročanje," menijo. Včeraj so cepili 600 nenaročenih, porabili so vso trenutno zalogo cepiv. Jutri naročajo novo dostavo cepiva, pri tem bodo upoštevali število naročenih oseb z jutrišnjim dnem in število cepljenj, ki jih lahko opravijo za nenaročene. Situaciji se prilagajajo sproti, glede na število naročenih in dodatnih nenaročenih pacientov, pa tudi glede na razpoložljivost osebja za cepljenje.

V ZD Črnomelj cepljenje izvajajo na treh lokacijah, in sicer v ZD Črnomelj ter na zdravstvenih postajah Semič in Vinica. Kot pravijo, je na ta način cepljenje dostopnejše prebivalcem. Čakalnih dob nimajo. Štirikrat tedensko izvajajo tudi množična cepljenja za nenaročene in enkrat tedensko na ZP Semič. Z lokalnimi podjetji se dogovarjajo za cepljenje v njihovih delovnih organizacijah. Omenjeni dopis so prejeli. Čakalne vrste so, vendar vsi, ki se želijo cepiti, pridejo na vrsto, saj v cepilnem centru podaljšajo delovnik, dokler niso vsi cepljeni. Dodajajo še, da jim je zmanjkalo cepiva Janssen, vendar ga bodo dobili jutri. Zaradi širitve pogoja PCT pa so povečali tudi zaloge cepiva.

Na odgovore ostalih cepilnih mest še čakamo. Prav tako smo na ministrstvo za zdravje naslovili prošnjo, naj nam podrobneje pojasnijo, kakšna so navodila za bolj tekoče cepljenje v cepilnih centrih.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je bilo v Sloveniji do danes polno cepljenih 53,4 odstotka državljanov, starejših od 18 let, s prvim odmerkom pa 59 odstotkov.