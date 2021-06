Naval na cepljenje v Celju

Minuli teden so v Celju cepili s cepivom podjetja AstraZeneca, ta teden pa so na vrsti še preostala tri cepiva. S cepivom, ki ga proizvaja Johnson & Johnson, so v torek cepili skoraj 500 ljudi, ostalo je le sedem neporabljenih odmerkov. Danes je med 15. in 17. uro na voljo 280 odmerkov cepiva podjetja Pfizer, v četrtek, med 12. in 16. uro, pa še 770 odmerkov cepiva, ki ga proizvaja Moderna.

Cepijo se lahko brez predhodne prijave vsi zainteresirani državljani, v primeru, da cepiva na določen dan zmanjka, pa se cepljenje tisti dan zaključi.