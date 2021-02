'Ne bomo reševali potnikov, ki so obtičali v tujini, ker jih ne moremo'

Andrej Šter iz konzularnega sektorja se je na novinarski konferenci navezal na potovanja v času epidemije. "Razmere po svetu niso ugodnejše, kot so bile pred tednom, mesecem ali pa lansko leto," je poudaril. Mnoge države so tudi prepovedale ali pa drastično omejile vstop v državo in sprejemanje potnikov.

"Med njimi je na primer Brazilija, ki je od 1. februarja zaprta in ne sprejema več potnikov, prav tako ne omogoča več potovanj prek Brazilije,"je dejal in navedel, da lahko potniki, ki so sicer potovali prek Brazilije in so se nameravali tako tudi vrniti, še dolgo ostali tam, kamor so potovali. Podobno velja tudi za tiste, ki so iz Združenega kraljestva želeli leteti prek Frankfurta. "Tudi oni bodo morali najti novo pot domov,"je dejal, saj je Nemčija prepovedala in onemogočila vsa tranzitna potovanja z Otoka.