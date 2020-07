Ne drži: država plača pogreb, če svojci podpišejo, da je vzrok smrti covid-19

Kot smo poročali že pred časom, ljudje, ki povsod okoli sebe vidijo teorije zarot, otežujejo boj proti pojavom, kot je novi koronavirus, in celo proti že premaganim izzivom, kot so ošpice. Okoli pandemije bolezni covid-19 kroži ogromno neresnic, ki se po spletu širijo kot požar. A miti o tem, da virus sploh ne obstaja ali pa, denimo, da je za vse kriv kar računalniški mogotec Bill Gates, ki hoče vsem vstaviti čipe, so zgolj to – torej, miti.Največji vir dezinformacij so platforme, kot sta Facebook in YouTube, kjer ustvarjalci vsebin posamezniku dajejo občutek, da govorijo o dejstvih, v resnici pa gre za osebna mnenja. Obe platformi sta neregulirani – tako kot vse druge podobne platforme – avtorji objav pa seveda niso zavezani k preverjanju dejstev.

Država krije stroške pogreba le socialno ogroženim–ne glede na vzrok smrti

Med Slovenci so se v zadnjem času močno razširile govorice, po katerih naj bi svojcem umrlih starostnikov predlagali, naj podpišejo, da je razlog smrti covid-19, v zameno pa naj bi jim država plačala pogreb. To ne drži, so jasni tako na Ministrstvu za gospodarski razvoj, ki je pristojno za urejanje pokopališke in pogrebne dejavnosti, kot pri podjetju Žale.

Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo so govorice o državnem financiranju omenjenih pogrebov jasno zanikali. So pa hkrati spomnili, da v Sloveniji obstajata dve obliki denarne pomoči socialno šibkejšim ob smrti družinskega člana: pogrebnina in posmrtnina, ki sodita pod ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Obe pravici sta vezani na dohodkovni oziroma premoženjski cenzus in sta namenjeni socialno ogroženim ne glede na vzrok smrti.

Nepreverjene informacije, za katere ni dokazov, se širijo tudi v domovih za starejše. Direktorica Doma upokojencev IdrijaUrška Močnik je zatrdila, da v nobenem dokumentu ministrstev, s katerimi imajo stike, ni zasledila omenjanja državnega financiranja pogrebov.

Da so svojci tisti, ki plačujejo za pogreb, so potrdili tudi v ljubljanskem javnem podjetju Žale. Tudi tam so povedali, da protokol pokopa ostaja enak za vse, ne glede na vzrok smrti.