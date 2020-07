Aplikacija bo do roka oddana na mobilni trgovini Google Play in App Store."Pričakujemo, da bo na voljo za prenos na pametne telefone sredi oziroma v drugi polovici avgusta," je dejal Geršak. Pri aplikaciji ne gre za nikakršno sledenje, saj aplikacija nima dostopa do lokacijskih podatkov, torej ne beleži geolokacije; tudi nima dostopa do imenika telefona ali drugih podatkov, iz katerih bi se lahko razbrala identiteta uporabnika, je poudaril.

Kako aplikacija deluje? Geršak pojasnjuje:"Ob srečanju z drugim uporabnikom bosta pametna telefona med seboj samodejno izmenjala naključni oddajni kodi preko tehnologije Bluetooth. Poleg te kode se beleži še čas trajanja srečanja in oddaljenost med telefonoma, nikoli lokacija srečanja in ime uporabnika. Naključne oddajne kode se zaradi varnosti spreminjajo na vsakih 10 min, brišejo pa se po 14 dnevih. Naj poudarim, da je uporaba prostovoljne aplikacije pomembna in smiselna, ko smo še zdravi."

Primož Cigoj iz podjetja RSteam, ki razvija aplikacijo za slovenski trg, pa je predstavil uporabo aplikacije: "Pozdravno okno vas nagovori, kako se aplikacija uporablja, pove več o pogojih uporabe ter predstavi, kako se aktivira beleženje izpostavljenosti."

Aplikacija prikazuje tri stopnje tveganja: "Zelena označuje nizko tveganje, modra ponazarja nepoznano stanje, ko se še ne pozna stanje tveganja, rdeča barva označuje višje tveganje, torej višjo izpostavitev z okuženimi uporabniki," je pojasnil Cigoj.