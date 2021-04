Ne pozabite na ustrezno in zadostno prezračevanje

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) opozarja, da pogostejša menjava zraka v prostoru pomeni, da se tveganje za vdih delcev z virusi v zraku in posledično okužbo zmanjša. Pogoj za učinkovito prezračevanje je, da je menjava zraka dovolj pogosta, smer toka zraka pri prezračevanju pa mora biti taka, da ne pride do prenosa mikroorganizmov med osebami.

Priporočila glede zračenja se sicer razlikujejo glede na tip zračenja, torej ali gre za mehansko, naravno ali hibridno zračenje. Pri mehanskem prezračevanju Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in ameriško združenje ASHRAE priporočata šest izmenjav zraka na uro. Mehansko prezračevanje naj deluje ves čas, 24 ur na dan, sedem dni v tednu. "Na običajni oziroma povišani nastavitvi pretoka zraka naj deluje vsaj dve uri pred prihodom ljudi in še vsaj dve uri po njihovem odhodu iz prostora. V času, ko so ljudje prisotni v prostorih, naj mehansko prezračevanje deluje s povečanim pretokom zraka, c preostalem času pa je pretok zraka lahko zmanjšan," svetujejo na NIJZ in dodajajo: "Kjer mehanskega prezračevanja ni možno nastaviti na povečan pretok zraka, svetujemo sočasno naravno prezračevanje prostorov z odpiranjem oken na stežaj."

V Nemčiji priporočajo zračenje z odpiranjem oken na stežaj vsakih 20 minut, in sicer pozimi za 3–5 minut, poleti pa za 10–20 minut. Ugotavljajo namreč, da temperatura po prezračevanju hitro spet naraste na prejšnjo vrednost. Je pa v stavbah brez mehanskega prezračevalnega sistema priporočljivo namestiti senzorje CO2, pravijo na NIJZ, saj so prav visoke vrednosti CO2 pokazatelj slabše kakovosti zraka, zlasti v prostorih, kjer se zadržuje večja skupina ljudi, kot so učilnice, sejne sobe in restavracije. V Nemčiji so šli še dlje in v javne zaprte prostore, ki prej niso imeli mehanskega prezračevanja, začeli vgrajevati prezračevalne sisteme.

Čeprav bomo v prihodnjih dneh in tednih veliko več časa preživeli na prostem, tudi zaradi toplejšega vremena, ki nas bo končno obiskalo, pa bomo dopoldneve vseeno še vedno preživljali v zaprtih delovnih prostorih in šolskih učilnicah. Zato je pomembno, da upoštevamo zaščitne ukrepe, redno in ustrezno prezračujemo prostore, ohranjamo varnostno razdaljo in nosimo zaščitne maske.