Povsem neomajen – tako v svojih stališčih kot pri odločitvi, da izjav pred kamero ne daje. Preboldski ravnatelj in učitelj matematike Peter Žurej tudi danes v telefonskem pogovoru suvereno: "Ne uredbe, upoštevali bomo zgolj veljavne zakone." Tudi ob podpori preboldskega župana. "On je zagotovil, da je vse uredil in da bo od prvega septembra dalje njegova oziroma naša šola poslovala po protokolu B. In s tem smo zadovoljni, kajti če bo tako posloval – tudi sicer solidno vodi šolo – mu nimamo kaj očitati," meni župan občine Prebold Vinko Debelak.

S pravnimi pikami in vejicami pa se bodo ukvarjali tisti, ki se na to spoznajo, še napoveduje župan. In eden od teh, ki se na pravo v resnici spoznajo, je zagotovo tudi profesor na ljubljanski Pravni fakulteti Rajko Pirnat. Pravo je jasno, odgovarja. "Za razliko od tistih odlokov, ki so omejevali pravico gibanja in prehajanja meje, ima Zakon o nalezljivih boleznih že sam kar precej dobre podlage za zdravstveno-higienske preglede, ki jih lahko odredi delodajalec," je pojasnil Pirnat.

Te ureja – torej po mnenju Pirnata zakonita – uredba o izvajanju hitrega antigenskega testiranja. "Kakor koli že, samovolje ne moremo zagovarjati. Gre za razumne ukrepe in ne razumem tega lahkotnega zavračanja spoštovanja predpisov – to pa spet ne gre," je še kritičen Pirnat.

"Ne ukvarjajte se s pravom, ampak raje poskrbite, da šol ne bo treba spet zapirati," pa je bil v sinočnji oddaji 24UR oster nekdanji ravnatelj Dušan Merc. "Ta gospod Žurej nima česa zagovarjati, ampak mora ukrepati na področju, na katerem se to od njega zahteva. Zahteva se z odloki. In konec. On je tam zato, da organizira pouk, in za nič drugega," je še dodal Merc.

In za to, da poskrbi za varnost in zdravje otrok in zaposlenih, dodajajo na ministrstvu za zdravje. "Vsak delodajalec, ne glede na to, ali gre za javni ali gospodarski sektor, je dolžan upoštevati in zagotoviti varnost in zdravje na svojem delovnem mestu. Nič drugače ni na Osnovni šoli Prebold," je pojasnil državni sekretar na ministrstvu za zdravje Robert Cugelj.

Podobno stališče zavzemajo tudi na šolskem ministrstvu, a kot pravijo, izjav za zdaj ne dajejo.