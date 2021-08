Necepljeni Grki s septembrom brez vstopa v bare in nočne klube

Grški zdravstveni minister Vassilis Kikilias je v torek predstavil stroge ukrepe za omejevanje širjenja novega koronavirusa, ki bodo v veljavo stopili 13. septembra. Največ omejitev si lahko obetajo predvsem prebivalci, ki niso cepljeni proti covidu-19.

Kot poročajo grški mediji, bodo necepljeni delavci v zasebnem in javnem sektorju podvrženi rednemu tedenskemu testiranju na lastne stroške. Zaposleni v akademskih krogih, turizmu, restavracijah, kavarnah, barih in študenti se bodo morali testirati dvakrat tedensko. V osnovnih in srednjih šolah bodo učenci prejeli brezplačne komplete za samotestiranje. Grška vlada je ceno hitrega testiranja, ki je bilo do zdaj brezplačno, določila pri 10 evrih.

Spremembe se obetajo tudi v javnem življenju. Vstop v kavarne, notranjost restavracij in športnih objektov bo mogoč le ob predložitvi potrdila o cepljenju ali prebolelosti. Pristnost potrdil bodo na vratih objektov preverjali s pomočjo aplikacije, ki bo skenirala covidne certifikate.

V kinodvoranah, gledališčih, muzejih in fitnesih bo za vstop dovolj tudi negativni PCR-test, ki pa ne bo smel biti starejši od 48 ur. Ni znano, ali enaka pravila veljajo tudi za vstop v verske objekte.

"Ukrepi niso kaznovalni. Za razliko od lanske jeseni, ko je bil svet soočen s covidom-19 brez prave obrambe, lahko zdaj vsak posameznik zaščiti sebe in druge. Cepiva so na voljo že osem mesecev, kar nam daje možnost izbire, ki je pred tem nismo imeli," je dejal minister ob predložitvi drakonskih ukrepov.