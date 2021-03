'Nedopustno je, da se morajo dijaki, ki so izrazili svoje mnenje, soočati z globami'

Na kaznovanje mariborskih dijakov, ki so s protesti zahtevali vrnitev v šolske klopi, so se odzvali tudi v Svizu. V sindikatu menijo, da dijaki z izražanjem svojih stališč niso storili nič slabega oziroma kaznivega, zato pozivajo k opustitvi postopkov proti njim.

Kot so navedli v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), se slovenske dijakinje in dijaki na daljavo šolajo dlje od svetovnega povprečja. Ob upoštevanju vseh ukrepov, ki jih narekuje epidemija, so si dovolili izraziti svoje stališče glede nujnega povratka v šolo, zdaj pa so se nekateri primorani soočiti z globami in postopki pred sodiščem, so zgroženi v Svizu. Ministrica za izobraževanjeSimona Kustec, ki se je v četrtek po več kot mesecu dni vendarle pokazala v javnosti, je v odzivu dejala, naj mariborski dijaki za svoja dejanja prevzamejo odgovornost. Predsednik Borut Pahor je po drugi strani izrazil željo, da bi našli pravno podlago za ustavitev postopka, s čimer bi pokazali razumevanje za stisko mladih. Podobnega mnenja je tudi mariborski župan. V sindikatu menijo, da izražanje mnenj ne more biti nekaj slabega in s tem kaznivega.

Vlada je odločila, da se v ponedeljek v šolske klopi vračajo še preostali dijaki srednjih šol. Pouk bo potekal po modelu C. Študenti, ki se od doma šolajo od oktobra, pa ostajajo doma.

Sviz pristojne poziva, naj postopke proti mariborskim dijakom opustijo in jim z vso odgovornostjo omogočijo povratek k izobraževanju v šolah. Cena posledic epidemije, ki jo dijaki plačujejo že brez 'žuganja' z globami, je sama po sebi previsoka, menijo. Kot so še spomnili, sta se številnim pozivom k prizadevanju za hitro odprtje vzgojno-izobraževalnih ustanov po svetu pridružili tudi vplivni mednarodni organizaciji. Po mnenju izvršne direktorice Unicefa Henriette Forez vsakim dnem, ko otroci nimajo možnosti šolanja v živo, vse bolj nazadujejo, najvišjo ceno pa plačujejo najbolj zapostavljeni in že sicer potisnjeni na rob družbe. Pri nevladni organizaciji Save the Children pa so opozorili, da so otroci in mladostniki zaradi pandemije iz šolskih klopi odstotni v povprečju 74 dni.

Spomnimo Nekateri mariborski dijaki, ki so v začetku februarja sodelovali na shodu na Trgu svobode za vrnitev v šolske klopi, so v prejšnjih dneh prejeli pozive na zagovor pred sodnikom za prekrške zaradi kršenja zakona o nalezljivih boleznih. V iniciativi Zahtevamo šolo zato napovedujejo skupinski upor proti takšnemu "ustrahovanju". Na mariborski policijski upravi so v ponedeljek pojasnili, da so policisti v zvezi s protestnim shodom, ki je potekal 9. februarja na Trgu svobode, petim osebam po pošti poslali plačilne naloge z globo 400 evrov, zoper štiri mladoletne osebe pa so podali obdolžilne predloge na pristojno okrajno sodišče.