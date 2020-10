Oteženo delo medicinskih sester: zavračajo očitke o nedostopnosti

Težave, ki jih je v zdravstveni sistem prinesel novi koronavirus, zaznavajo že povsod. To sporočajo tudi medicinske sestre primarne ravni, torej tiste, ki delajo večinoma v zdravstvenih domovih. Čeprav se z virusom ne spopadajo na intenzivi, je tudi njihovo delo oteženo, predvsem pa ga je veliko več. Očitke, da so nedostopne in nesolidarne ter, da ne delajo veliko v času zdravstvene krize, pa ostro zavračajo.