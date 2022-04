Negovalni dom covid-19 predvidoma na območju Ptuja

Zdravstveni minister Janez Poklukar je napovedal, da bo negovalni dom covid-19 namenjen bolnikom v starostni skupini od 18 do 65 let, ki so popolnoma odvisni od pomoči drugih. Celotna investicija je vredna nekaj več kot 26 milijonov evrov in pol, dom pa bo predvidoma namenjen 300 bolnikom.