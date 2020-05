Nejasnosti glede obvezne nošnje mask: so uradno še obvezne?

Medtem ko je včeraj direktor NIJZ Milan Krek na novinarski konferenci oznanil, da so maske zgolj še priporočilo in za zdrave ljudi niso več obvezne, ni jasno, ali je to že stopilo v veljavo. Jelko Kacin je namreč preko Twitterja sporočil, da za zdaj sprememb še ni. Na nas so se obrnili nekateri bralci, ki so jim včeraj brez maske prepovedali vstop v trgovino. Za odgovor, kaj natančno torej to pomeni za nošnjo mask v trgovinah, javnem prometu itd., čakamo pojasnila pristojnih.

Včeraj smo poročali, da je prvi mož NIJZ Milan Krek na novinarski konferenci oznanil: "Maske niso več obvezne, razen za okužene."Na NIJZ sicer še vedno priporočajo uporabo mask, čeprav "nihče ne bo kaznovan zaradi nenošenja". Da maske za zdrave ljudi niso več obvezne, so pa priporočljive, je na Instagramu včeraj popoldne sporočila tudi vlada. PREBERI ŠE 'Za zdrave ljudi maske niso več obvezne, so pa priporočljive' Na Twitterju pa je vladni govorec Jelko Kacin isti dan tvitnil:"Vlada bo spremembo preventivnih ukrepov, tudi glede nošenja zaščitnih mask, pripravila na podlagi priporočil svetovalne skupine pod vodstvom dr. Beović. Če bo skupina predlagala drugačne ukrepe, jih bomo predstavili, mogoče že prihodnji teden, za zdaj pa sprememb še ni." Ker so se včeraj na nas obrnili nekateri bralci, ki so jim včeraj prepovedali vstop v trgovino brez maske, smo pristojne zaprosili za pojasnila. V Uradnem listu namreč ni novih objav na temo spremembe preventivnih ukrepov. Odgovore Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Urada vlade za komuniciranje glede tega, ali je sprememba, ki jo je napovedal direktor NIJZ, že uradna, še čakamo.