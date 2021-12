Nekatere bolnišnice napovedujejo ponoven začetek izvajanja začasno prekinjenih programov

Strokovna direktorica Splošne bolnišnice (SB) dr. Franca Derganca Nova Gorica Dunja Savnik Winkler je sporočila, da v bolnišnici trenutno zdravijo 30 covidnih bolnikov, od tega pet v intenzivni enoti. Za potrebe zdravljenja covidnih bolnikov tedensko usklajujejo potrebno število zdravnikov in medicinskih sester. "S koncem leta odhaja ves prerazporejeni kader iz zunanjih ustanov," je napovedala. Obseg dela je v novogoriški bolnišnici zmanjšan na področju vseh dejavnosti. Kot pojasnjuje direktorica, obsega programa dela do konca leta še ne bodo povečevali, v začetku januarja pa bodo obseg dela povečali za en operativni program na dan. Program specialistične ambulantne dejavnosti pa bodo glede na razpoložljive kadre načrtovali tedensko.

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana oskrbo potrebuje 206 covidnih bolnikov, od tega 83 intenzivno zdravljenje. S sistemom telemedicine pa spremljajo še 29 pacientov. Povprečna starost bolnikov na navadnih covidnih oddelkih znaša 70 let, na intenzivnih pa 58 let. Na navadnih oddelkih je od 123 bolnikov polno cepljenih 34 oziroma 27,6 odstotka bolnikov. Na intenzivnih oddelkih pa je od 83 bolnikov polno cepljenih pet bolnikov oziroma šest odstotkov.

S Klinike Golnik so sporočili, da trenutno zdravijo 20 covidnih bolnikov na navadnem in sedem covidnih bolnikov na intenzivnem oddelku. Na covidnem oddelku bolnišnice trenutno pomaga ena zunanja medicinska sestra in nekaj študentov medicine. "Ti se izmenjujejo tako, da dela po en študent na izmeno na oddelek," so pojasnili. V zadnjih mesecih so na kliniki nekoliko zmanjšali ambulantno dejavnost, ki jo bodo, kot napovedujejo, po novem letu ponovno okrepili. Ob tem dodajajo, da se bodo na napovedan porast covidnih bolnikov odzvali tako, kot so se že doslej.

Na vprašanje, kako se pripravljajo na napovedan porast števila covidnih bolnikov zaradi različice omikron, je odgovorila, da ohranjajo posteljne kapacitete za potrebe širitve covidnih dejavnosti, preverjajo zalogo osebne varovalne opreme, zdravil in drugega medicinskega potrošnega materiala za tri mesece, analizirajo organizacijo dela covidnih dejavnosti ter sodelujejo na sestankih ministrstva za zdravje in strokovnih direktorjev bolnišnic.

Strokovna direktorica UKC Ljubljana Jadranka Buturović Ponikvar je v petkovi izjavi pojasnila, da vzporedno z obravnavo bolnikov s covidom-19 v največji možni meri teče tudi obravnava ostalih bolnikov. "Ti bolniki so dosti čakali in moramo tudi zanje poskrbeti, saj se njihovo stanje ne sme poslabšati. V ambulantnem delu pregledamo od 4000 do 5000 ljudi dnevno. V velikem pogonu torej poteka tudi necovidna dejavnost, ki jo bolniki potrebujejo," je dodala.

V SB Novo mesto so pojasnili, da bolniško zdravljenje nudijo 51 covidnim bolnikom, od tega jih 15 potrebuje intenzivno nego. Zunanjo pomoč na covidnem oddelku trenutno predstavljajo štiri medicinske sestre iz zdravstvenih domov. Kot so pojasnili, število covidnih bolnikov za zdaj ne omogoča izvajanje rednih programov v večjem obsegu. Elektivni nenujni programi tako še vedno ostajajo zaprti. Ob tem v novomeški bolnišnici zagotavljajo, da imajo izdelan načrt za različne različice koronavirusa, tudi omikron.

V SB Murska Sobota so navedli, da na današnji dan zdravijo 49 covidnih bolnikov. Od tega 15 v enoti intenzivne nege, od tega jih 10 diha s pomočjo respiratorja. Na covidne oddelke je premeščenih še 54 zaposlenih s področja zdravstvene nege in štiri študenti. V bolnišnici izvajajo operativne posege s stopnjo nujnosti zelo hitro ter ambulantne storitve s stopnjo nujnosti zelo hitro in hitro. Operativnih posegov s stopnjo nujnosti hitro in redno pa trenutno ne izvajajo, so pojasnili. Na možen ponovni dvig števila hospitaliziranih covidnih bolnikov se pripravljajo v skladu s strategijo povečanja posteljnih kapacitet, namenjenih za covidne bolnike. Hkrati pa zagotavljajo zadostno količino osebne varovalne opreme, ki mora biti na zalogi.