Nekaterim strankam v upravnih postopkih pogoja PCT ni treba izpolnjevati

Dokument ministra za javno upravo Boštjana Koritnika, ki ministrstva, organe v sestavi, centre za socialno delo in upravne enote obvešča, da pogoj PCT ni več potreben za stranke in druge udeležence upravnih postopkov, so poslali že 21. septembra.

Zakaj minister Koritnik javnosti ni seznanil s tem dokumentom? Kot odgovarja, je bil dokument poslan upravnim enotam za izvajanje njihovega dela. Prav tako je dejal, da to ne bo veljalo za vse stranke. Seznanjeni so bili tako tisti, ki bi se utegnili soočiti z izgovorom posameznika, da ne bo prišel na obravnavo na upravno enoto, ker da ne izpolnjuje pogojev, pojasnjuje Koritnik.

Če oblast pozove osebo kot pričo, potem tej ni treba izpolnjevati pogojev, saj je treba zasledovati javni interes. "Za prijavo začasnega prebivališča, pa je pogoj treba izpolnjevati," še pojasnjuje.